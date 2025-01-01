  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

انفجار يهز منطقة المزة بدمشق وأنباء عن إصابات

الجمعة 14 نوفمبر 2025 09:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
انفجار يهز منطقة المزة بدمشق وأنباء عن إصابات



دمشق/وكالات/

أفادت وكالة سانا) يوم الجمعة، بأن دوي انفجار سمع في منطقة المزة بالعاصمة دمشق، ويجري التحقق من طبيعته، فيما أشارت إلى أن امرأة أصيبت جرّاء الانفجار.

ونقلت قناة "الإخبارية" السورية عن مصدر أمني، أن الانفجار ناجم عن "هجوم نفذه مجهولون استهدف منزلاً في المنطقة"، مؤكداً أن قوى الأمن باشرت تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث وملاحقة الفاعلين.

وذكرت وسائل إعلام محلي أن هناك انتشاراً أمنياً كثيفاً في حي المزة بدمشق بعد دوي انفجار وسيارات الإسعاف تهرع للمنطقة.

بينما ذكر تلفزيون سوريا أن صاروخاً سقط في بناء من 3 طوابق في حي عين الكروم في المزة 86.

IMG_2514

الأكثر قراءة اليوم

التهجير الصامت.. مكاتب مشبوهة تمنح تأشيرات سفر لفلسطينيين بإشراف اسرائيل

هآرتس: اتفاق سري بين نتنياهو وترامب يدشن مرحلة إعمار "غزة الجديدة"

هارتس : سيناريوهات مرعبة مُتوقعّة بعد رحيل عبّاس واليمين الاسرائيلي يعتبر الشيخ ارهابي متنكر

“هآرتس”: يحيى السنوار خدع القوات الإسرائيلية في خان يونس وترك فيديو في سيرفرات التخزين عمدا بقصد التضليل

إندونيسيا: سنرسل 20 الف جندي إلى غزة ..

القناة 12 العبرية تزعم : الجيش يلاحق مقاتلي حماس في أنفاق رفح ويقتل جزءا منهم

ليبرمان يكشف ما تجنيه إسرائيل من إدارة الأمريكيين المباشرة لها ويحذر من انهيار الدولة العبرية خلال سنوات

الأخبار الرئيسية

نيويورك تايمز : ويتكوف يعتزم الاجتماع بخليل الحية قريباً

الأعلام العبري : الهجوم الاسرائيلي على حزب يقترب …

معاريف: ترامب حوّل "إسرائيل" إلى مستعمرة أمريكية ويتصرف بوقاحة غير مسبوقة تجاه الدولة..

IMG_2512

الاحتلال يرفض منح رئيس وزراء النرويج تصريح دخول ويتهمه بـ"معاداة السامية" والانحطاط الأخلاقي

إندونيسيا: سنرسل 20 الف جندي إلى غزة ..

الاتصالات الفلسطينية