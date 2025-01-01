انفجار يهز منطقة المزة بدمشق وأنباء عن إصابات

دمشق/وكالات/

أفادت وكالة سانا) يوم الجمعة، بأن دوي انفجار سمع في منطقة المزة بالعاصمة دمشق، ويجري التحقق من طبيعته، فيما أشارت إلى أن امرأة أصيبت جرّاء الانفجار.

ونقلت قناة "الإخبارية" السورية عن مصدر أمني، أن الانفجار ناجم عن "هجوم نفذه مجهولون استهدف منزلاً في المنطقة"، مؤكداً أن قوى الأمن باشرت تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث وملاحقة الفاعلين.

وذكرت وسائل إعلام محلي أن هناك انتشاراً أمنياً كثيفاً في حي المزة بدمشق بعد دوي انفجار وسيارات الإسعاف تهرع للمنطقة.

بينما ذكر تلفزيون سوريا أن صاروخاً سقط في بناء من 3 طوابق في حي عين الكروم في المزة 86.