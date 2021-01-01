  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بي بي سي تعتذر لترامب وترفض دفع تعويضات المليار دولار

الجمعة 14 نوفمبر 2025 12:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
بي بي سي تعتذر لترامب وترفض دفع تعويضات المليار دولار



لندن /وكالات/

اعتذرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس، عن تحرير خطاب له ليبدو وكأنه دعا إلى العنف، لكنها رفضت طلبه بالتعويض.

وأكدت الهيئة، في بيان، أنها لن تعرض البرنامج مجدداً. وقالت: "بينما تأسف بي.بي.سي بشدة على الطريقة التي تم بها تحرير مقطع الفيديو، إلا أننا لا نوافق إطلاقاً على وجود أساس لادعاء التشهير".

وأجبر تسريب اتهامات داخلية بالتحيز في هيئة الإذاعة البريطانية، بما في ذلك طريقة تحرير خطاب عام 2021 لدونالد ترامب في اليوم الذي اقتحم فيه أنصاره مبنى الكابيتول، اثنين من أكبر المسؤولين في المؤسسة على الاستقالة ودفع ترامب إلى التهديد برفع دعوى قضائية بقيمة مليار دولار.

ويعرض ذلك (بي.بي.سي) لاحتمال استخدام أموال يدفعها مشاهدوها لتعويض الرئيس الأمريكي عن خطأ ارتكبته، ما يقدم ذخيرة إضافية لمنتقديها في وقت يتزايد فيه عدد من يلغون سداد رسوم الترخيص السنوية.

وطالب محامو ترامب (بي.بي.سي) بسحب برنامج (بانوراما)، والاعتذار للرئيس وتعويضه بما يتناسب مع الضرر الذي لحق به، وإلا فستواجه الهيئة دعوى تطالب بتعويضات لا تقل عن مليار دولار.

الأكثر قراءة اليوم

النمسا توجه اتهامات لجنرال في نظام الأسد اختبأ في أوروبا بمساعدة الموساد وعمل كـ"عميل مزدوج"

جنرال إيراني يهدد: أمنية زوال الكيان الإسرائيلي ستتحقق قريبًا

سرايا القدس تسلم جثمان اسير إسرائيلي عثرت عليه جنوب خانيونس

“هآرتس”: يحيى السنوار خدع القوات الإسرائيلية في خان يونس وترك فيديو في سيرفرات التخزين عمدا بقصد التضليل

ليبرمان يكشف ما تجنيه إسرائيل من إدارة الأمريكيين المباشرة لها ويحذر من انهيار الدولة العبرية خلال سنوات

واشنطن تُدرج "مسار الدولة الفلسطينية" في مسودتها الجديدة المقدمة لمجلس الأمن حول غزة

مجلس الأمن : روسيا تقترح مشروع قرار بشأن غزة في تحد لمسودة أمريكية

الأخبار الرئيسية

هآرتس: اتفاق سري بين نتنياهو وترامب يدشن مرحلة إعمار "غزة الجديدة"

منخفض جوي يفاقم معاناة مئات آلاف النازحين الفلسطينيين في قطاع غزة وتحذيرات من انهيار الخيام ومراكز الإيواء

ترامب يضغط على بن سلمان للتطبيع قبيل زيارته المرتقبة لواشنطن

التهجير الصامت.. مكاتب مشبوهة تمنح تأشيرات سفر لفلسطينيين بإشراف اسرائيل

القناة 12 العبرية تزعم : الجيش يلاحق مقاتلي حماس في أنفاق رفح ويقتل جزءا منهم

الاتصالات الفلسطينية