بيتكوين يتراجع بشكل حاد

وكالات - سما-

انخفضت عملة البيتكوين بشكل حاد حتى مع انتهاء إغلاق الحكومة الأمريكية، وهو الحدث الذي اعتبر خبرا مطمئنا للسوق، لكنه فشل في إبقاء العملة فوق المستوى الحرج.

قبل شهر واحد فقط، في 7 أكتوبر، تجاوزت حاجز 124,000 دولار أمريكي ، وهو رقم قياسي جديد جعل المستثمرين يتحدثون عن "عصر جديد". لكن الليلة، انخفضت بالفعل إلى ما دون حاجز 100,000 دولار أمريكي، ويتداول هذا الصباح عند حوالي 97,000 دولار أمريكي، بانخفاض يقارب 22% في شهر واحد.

استمر الانخفاض لمدة شهر، لكن الكسر الكبير بدأ في بداية الأسبوع. منذ 11 نوفمبر، فقدت عملة البيتكوين زخمها: انخفضت من 107,000 دولار إلى 102,000 دولار، ثم تعافى قليلاً إلى 105,000 دولار، ثم انخفضت مرة أخرى. ليلة أمس، 13 نوفمبر، وصلت إلى نقطة الانهيار عندما تجاوزت حاجز 99,000 دولار، بعد صراع مستمر من قبل المستثمرين للحفاظ على مستوى 100,000 دولار - وهو مستوى نفسي أصبح خط دفاع رئيسيًا خلال الأسبوع الماضي. لم توقف الأحداث الخارجية الانخفاضات أيضًا. حتى انتهاء الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة ، وهو حدث اعتُبر خبرًا مطمئنًا للسوق، لم يُبقِ البيتكوين فوق المستوى الحرج

قال إلداد رودريغ، نائب رئيس قسم المنتجات في "بيتس أوف جولد"، إن تراجع سعر البيتكوين يعود لتلاشي توقعات خفض الفائدة في ديسمبر، ما يدفع المستثمرين للابتعاد عن الأصول الخطِرة والعودة للاستثمارات الآمنة ذات العائد المضمون، إضافة إلى حاجة المستثمرين للسيولة للخروج من أسواق متقلبة أخرى.

العامل الآخر الذي يجب مراعاته هو أن كسر الحاجز النفسي المتمثل في انخفاض سعر البيتكوين إلى ما دون 100,000 دولار قد يُظهر إمكانية عودته إلى هذا المستوى. أعتقد أن مجموعة من العوامل دفعت المستثمرين إلى بيع المزيد من أصول البيتكوين.

رغم الأجواء الكئيبة، يعتقد بعض المحللين أن الانخفاضات قد تتوقف لاحقًا هذا العام، لكن السوق بأكمله الآن مدفوع بالتوتر والقلق وعدم اليقين. قد يصل بيتكوين قريبًا إلى مستوى جديد - لكن الجميع في عالم العملات المشفرة يعلم أن حتى هذا المستوى يمكن أن ينهار في لحظة.