غزة تستقبل الأمطار بالخيام المهترئة تواصل عمليات تدمير المنازل في مناطق مختلفة

الجمعة 14 نوفمبر 2025 08:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة تستقبل الأمطار بالخيام المهترئة تواصل عمليات تدمير المنازل في مناطق مختلفة



غزة / سما/

تستقبل مدن ومخيمات قطاع غزة بداية موسم الأمطار بخيام مهترئة تزداد معاناة سكانها يوم بعد آخر.

وحسب مؤسسات حقوقية فإن القطاع بحاجة ل ٣٠٠ الف خيمة جديدة.

وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أن أكثر من 282 ألف منزل في غزة دُمر أو تضرر خلال حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية التي استمرت عامين.

وأشارت إلى اضطرار عشرات آلاف العائلات الفلسطينية إلى العيش في خيام مع اقتراب فصل الشتاء.

وواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف اطلاق النار في اليوم ٣٤ من وقف اطلاق النار في قطاع غزة.

ونفذت طائرات الاحتلال غارة جوية شمال شرق مدينة خانيونس.

ودوت انفجارات عنيفة عدة مرات في خان يونس ناجمة عن عمليات نسف منازل.

وأطلقت الأليات الإسرائيلية النار بكثافة بإتجاه شارع الرشيد جنوب مواصي مدينة رفح أثناء مرور شاحنات المساعدات من محور فيلادلفيا مرورا بشارع الرشيد.

وفجر جيش الاحتلال عدة منازل شرق مدينة غزة.

وقصفت المدفعية محيط دوار زايد في مدينة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.

وفي سياق متصل سلمت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة للجهاد الإسلامي جثة جندي اسرائيلي من جنوب مدينة خان يونس فيما تواصل القسام البحث عن جثث اخرى شرق مدينة غزة.

وبعد عملية التسليم التي جرت مساء الخميس يتبقى لدى المقاومة ثلاث جثث.

الاحصائيات

ووصل إلى مشافي القطاع شهيدان احدهما جديد والآخر انتشال وخمس اصابات خلال ال ٢٤ ساعة الماضية.

ومنذ وقف إطلاق النار (١١ أكتوبر ٢٠٢٥): بلغ إجمالي الشهداء: ٢٦٠ شهيد و ٦٤٢ مصاب فيما جرى انتشال ٥٣٣ جثمان شهيد.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٦٩١٨٧ شهيدًا ١٧٠٧٠٣ إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

