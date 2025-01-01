غوتيريش يدين هجوم المستعمرين على مسجد الحاجة حميدة بمحافظة سلفيت

القدس المحتلة / سما/

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، هجوم المستعمرين على مسجد الحاجة حميدة بمحافظة سلفيت يوم أمس الخميس.

وجاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الخميس.

وقال: "يدين الأمين العام الهجوم الذي نفذه مستعمرون على مسجد في الضفة الغربية المحتلة".

وأعرب غوتيريش عن قلقه، إزاء إحراق مسجد في الضفة، من قبل مستعمرين استولوا على أراضي الفلسطينيين.

وأكد أن مثل هذه الأفعال العنيفة وتدنيس الأماكن الدينية "أمر غير مقبول إطلاقاً"، مشدداً على وجوب احترام دور العبادة دائماً وضمان حمايتها.

كما صرّح بأن غوتيريش، يدين جميع هجمات المستعمرين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة، ويؤكد أن مثل هذه الحوادث جزء من نمط متنامي من العنف المتطرف الذي يُصعّد التوترات.

وأضاف أن إسرائيل - بصفتها القوة المحتلة - عليها واجب حماية المدنيين الفلسطينيين وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الهجمات.