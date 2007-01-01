القدس المحتلة / سما/

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم الجمعة، في عناوينها، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 69,187، و170,703 مصابا منذ بدء حرب الإبادة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

كما عنونت الصحف، استشهاد فتتين برصاص الاحتلال في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وفيما يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

- شهيدان في بيت أمر واحتجاز جثمانيهما وإصابات بالعيزرية ومستوطنون يحرقون مسجدا قرب سلفيت

- الرئيس يصدر مرسوما بتعديل تشكيل الحكومة بتعيين محمد الأحمد وزيرا للنقل وقرارا بتعيين أمين قنديل رئيسا للهيئة العامة للمعابر

- مصطفى: نعمل على تطوير البنية الرقمية لتبقى فلسطين متصلة بالعالم

- كندا: سنواصل الدعوة إلى تدفق المساعدات الإنسانية لغزة دون عوائق

- روبيو يعرب عن تفاؤله بشأن إصدار قرار أممي حول غزة

"-العمليات الحكومية" تشرع بإنشاء أول مركز إيواء بخيام محلية الصنع في دير البلح

- تقرير يتهم دولا زودت إسرائيل بالنفط خلال حرب غزة بالتواطؤ في إبادة جماعية

الأيام:

- غزة: غارات وقصف وعمليات نسف داخل الخط الأصفر

- الاحتلال يقتل فتيين في بيت أمر وينشر صورا لجثمانيهما

- الرئيس يصدر مرسوما بتعديل تشكيل الحكومة

- الاعتداءات الاستيطانية المتصاعدة تطال مسجدا

- تفاصيل مشروع القرار الأميركي المعدل بشأن غزة في مجلس الأمن

- تقرير يتهم دولا بـ"التواطؤ مع الإبادة" لتزويدها إسرائيل بالنفط في حرب غزة

القدس:

- إعدام الطفلين بلال بعران ومحمد أبو عياش

- غارات وقصف مدفعي على غزة وخان يونس

- الخيام في مهب الريح والأمطار

- الرئيس يصدر مرسومين بتعديل تشكيل الحكومة وتعيين قنديل رئيسا للمعابر

- مجدلاني: مسودة الدستور جاهزة لعرضها على الرئيس

- غوتيريش يدعو للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة