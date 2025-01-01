  1. الرئيسية
مقتل شابة في جريمة إطلاق نار في كفر قاسم داخل أراضي الـ48

الجمعة 14 نوفمبر 2025 08:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل شابة في جريمة إطلاق نار في كفر قاسم داخل أراضي الـ48



القدس المحتلة / سما/

 قتلت شابة (30 عاما) في جريمة إطلاق نار على مركبتها في مدينة كفر قاسم، الليلة الماضية، لترتفع حصيلة القتلى العرب في أراضي 48 منذ مطلع العام إلى 227 قتيلا بينهم 21 امرأة.

وتشير المعطيات إلى أن أكثر من 190 شخصا قتلوا بالرصاص، فيما كان 113 من الضحايا دون سن الثلاثين، بينهم خمسة أطفال لم يبلغوا سن الثامنة عشر و21 امرأة، كما سجلت 13 جريمة قتل من قِبل الشرطة الإسرائيلية.

وتعكس هذه الأرقام الصادمة حجم تفاقم العنف والجريمة في المجتمع العربي، في ظل تواطؤ الشرطة الإسرائيلية وتقاعسها عن أداء دورها في مكافحة الجريمة، ومحاسبة المجرمين.

