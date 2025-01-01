واشنطن تُدرج "مسار الدولة الفلسطينية" في مسودتها الجديدة المقدمة لمجلس الأمن حول غزة

واشنطن / وكالات /

صاغت الولايات المتحدة مسودة منقحة أخرى لمقترحها المقدم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام.

النسخة المنقحة تتضمن مسار محتمل لقيام دولة فلسطينية، وفقًا لتقرير بثته قناة الجزيرة. ويأتي ذلك قبل اللقاء المتوقع بين الرئيس ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض يوم الثلاثاء المقبل.

وعلى غرار خطة ترامب التي طرحت في سبتمبر/أيلول الماضي، تنص المسودة الجديدة أيضا على أنه بعد أن تكمل السلطة الفلسطينية الإصلاحات اللازمة وتقدم عملية إعادة إعمار غزة، قد تكون الظروف مهيأة لإقامة دولة فلسطينية.