اتحاد الغرف التجارية يطالب بتحرك دولي عاجل لإعادة فتح معبر الكرامة التجاري

رام الله/سما/

طالب اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية، المجتمع الدولي، بالتحرك الفوري من أجل استئناف العمل بشكل عاجل وكامل في معبر الكرامة أمام حركة الشحن التجاري بين فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية والعالم العربي.

وأوضح الاتحاد في بيان صحفي صادر عنه اليوم الخميس، أن معبر الكرامة يشكل الشريان الرئيسي لحركة التجارة الخارجية الفلسطينية، والمنفذ التجاري الأهم الذي يربط فلسطين بالعالم الخارجي، خاصة بالعالم العربي.

وأكد، أن استمرار إغلاق المعبر وتوقف حركة الشحن التجاري كليا أدى إلى أضرار جسيمة بالاقتصاد الفلسطيني، نتيجة تعطل إمدادات المواد الخام ومدخلات الإنتاج، وتراجع عمليات الإنتاج، وضعف القدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينية في الأسواق المحلية والخارجية، إضافة إلى نقص السلع الأساسية وارتفاع الأسعار وتحميل المستهلكين أعباء إضافية.

وأشار البيان إلى أن إغلاق المعبر أعاق أيضا عمليات تصدير المنتجات الفلسطينية إلى الأسواق العربية والدول الآسيوية، ما انعكس سلبا على الاقتصاد الوطني، من خلال تراجع الصادرات وتقلص مساهمة القطاعات الإنتاجية في الناتج المحلي، وتعطل الأيدي العاملة في القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية والخدمية ذات العلاقة.

ودعا الاتحاد المؤسسات الدولية والعربية والأممية إلى التحرك العاجل لإعادة فتح المعبر أمام الحركة التجارية دون تأخير، وزيادة ساعات عمله اليومية، إلى جانب إعادة فتحه أمام المسافرين أيام السبت كما كان معمولا به سابقا، مشددا على أن المعبر يشكل شريان حياة اقتصاديا وإنسانيا لا غنى عنه، ودعامة أساسية لاستمرار الإنتاج وتشغيل الأيدي العاملة وضمان الأمن الغذائي وتوفير السلع للمواطنين بأسعار عادلة.