  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

جنرال إيراني يهدد: أمنية زوال الكيان الإسرائيلي ستتحقق قريبًا

الخميس 13 نوفمبر 2025 05:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنرال إيراني يهدد: أمنية زوال الكيان الإسرائيلي ستتحقق قريبًا



طهران /وكالات /

 قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، الجنرال رشيد شكارجي، إن إيران “لن تضعف أبدًا” في مواجهة التهديدات، معتبرًا أن ما وصفه بـ”أمنية زوال الكيان الإسرائيلي” ستتحقق قريبًا، دون توضيح المقصود.

وجاءت تصريحاته خلال إحياء ذكرى مقتل حسن طهراني مقدم، الملقب بـ”أب البرنامج الصاروخي الإيراني”، الذي قُتل في 12 تشرين الثاني 2011 بانفجار مستودع صواريخ في ملارد غرب طهران.
وأكد شكارجي أن “دماء الشهداء تزيدنا قوة”، مشيرًا إلى أن طهراني مقدم حمل أمل زوال إسرائيل.
وتزامنًا مع الذكرى الـ14 لمقتله، افتتح الحرس الثوري معرضًا في طهران لعرض الصواريخ والطائرات المسيّرة أمام الجمهور.

الأكثر قراءة اليوم

إسرائيل في حالة تأهب قصوى للقاء بن سلمان وترامب: مقترح أميركي خطير حول دور السعودية بغزة

الاحتلال الاسرائيلي يعلن عن اغتيال 4 من مقاتلي القسّام في رفح

روبيو يعلن تحقيق تقدم بشأن مشروع قرار مجلس الأمن حول غزة

تطور دراماتيكي .. براك: سوريا ستساعد أمريكا في تفكيك بقايا داعش وحزب الله وحماس والحرس الثوري

مؤسسات حقوقية فلسطينية تحذر من تسليم المواطن محمود العدرا إلى فرنسا

إسرائيل تدرس ترحيل مقاتلي القسام في انفاق رفح إلى تركيا

الجيش الإسرائيلي ينشئ بنك أهداف في الضفة تحسباً لاي تصعيد قادم ..

الأخبار الرئيسية

سرايا القدس: سنسلم جثمان اسير إسرائيلي عثرنا عليه جنوب خانيونس

IMG_2496

النمسا توجه اتهامات لجنرال في نظام الأسد اختبأ في أوروبا بمساعدة الموساد وعمل كـ"عميل مزدوج"

تطور دراماتيكي .. براك: سوريا ستساعد أمريكا في تفكيك بقايا داعش وحزب الله وحماس والحرس الثوري

روبيو يعلن تحقيق تقدم بشأن مشروع قرار مجلس الأمن حول غزة

إسرائيل في حالة تأهب قصوى للقاء بن سلمان وترامب: مقترح أميركي خطير حول دور السعودية بغزة

الاتصالات الفلسطينية