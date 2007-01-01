جنرال إيراني يهدد: أمنية زوال الكيان الإسرائيلي ستتحقق قريبًا

طهران /وكالات /

قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، الجنرال رشيد شكارجي، إن إيران “لن تضعف أبدًا” في مواجهة التهديدات، معتبرًا أن ما وصفه بـ”أمنية زوال الكيان الإسرائيلي” ستتحقق قريبًا، دون توضيح المقصود.

وجاءت تصريحاته خلال إحياء ذكرى مقتل حسن طهراني مقدم، الملقب بـ”أب البرنامج الصاروخي الإيراني”، الذي قُتل في 12 تشرين الثاني 2011 بانفجار مستودع صواريخ في ملارد غرب طهران.

وأكد شكارجي أن “دماء الشهداء تزيدنا قوة”، مشيرًا إلى أن طهراني مقدم حمل أمل زوال إسرائيل.

وتزامنًا مع الذكرى الـ14 لمقتله، افتتح الحرس الثوري معرضًا في طهران لعرض الصواريخ والطائرات المسيّرة أمام الجمهور.