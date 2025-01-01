  1. الرئيسية
الخليل: استشهاد طفلين برصاص الاحتلال قرب مستوطنة "كرمي تسور" جنوب بيت أمر

الخميس 13 نوفمبر 2025 05:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخليل: استشهاد طفلين برصاص الاحتلال قرب مستوطنة "كرمي تسور" جنوب بيت أمر



الخليل/سما/

أفادت مصادر محلية في الخليل أن طفلين استشهدا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مستوطنة "كرمي تسور" المقامة على أراضي المواطنين جنوب بلدة بيت أمر شمال الخليل.

والشهيدان  وفقا لمصادر طبية  هما "بلال بهاء صبارنة و محمد محمود ابو عياش".

ووفقًا لما ذكرت المصادر الرسمية والمحلية المتطابقة، فإن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه الطفلين، ما أدى إلى استشهادهما، في حين ادعى جيش الاحتلال أن الطفلين حاولا إلقاء زجاجات حارقة باتجاه المستوطنة.

وأضافت المصادر أنه تم التعرف على هوية الطفلين، غير أن أي جهة رسمية أو من عائلتي الطفلين لم تؤكد بعد نبأ استشهادهما بشكل نهائي حتى لحظة إعداد هذا الخبر.

IMG_2497
1ae005d7-0faa-4885-b322-efa28e49db24

