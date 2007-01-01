استمرار الغارات ونسف المنازل ..استكمال البحث عن جثث جنود الاحتلال شرق غزة

غزة/سما/

تستكمل كتائب القسام برفقة فرق الصليب الأحمر الدولي واللجان المصرية عمليات البحث عن جثث جنود الاحتلال بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة لليوم الثالث على التوالي.

وجاء البحث بعد توقف لعدة ايام في محاولة للعثور على اربع جثث من أصل 28.

وواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف اطلاق النار في اليوم 33 من وقف اطلاق النار في قطاع غزة.

ونفذت طائرات الاحتلال غارة جوية في محيط مدرسة أحمد الشقيري شمال شرقي بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وكانت قوات الاحتلال قتلت المواطن أحمد حسن نعيم التلي (30 عامًا) بالرصاص في جباليا شمال قطاع غزة.

كما نفذ طيران الاحتلال الحربي عدة غارات على مناطق شرق مدينة غزة.

وفي شرق مدينة غزة ايضا نسف جيش الاحتلال عدة منازل .

ونسفت قوات الاحتلال عدداً من المباني شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي شرقي وجنوب شرقي المدينة

وأطلقت آليات الاحتلال النار بكثافة في محيط منطقة الشاكوش شمال غربي رفح.

الاحصائيات

ووصل إلى مشافي القطاع ثلاثة شهداء انتشال وأربع اصابات خلال الـ24 ساعة الماضية.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر 2025): بلغ إجمالي الشهداء:245 شهيدا 627 مصاب فيما جرى انتشال 532 جثمان شهيد.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 69185 شهيدًا 170698 اصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.