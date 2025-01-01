  1. الرئيسية
العليا الإسرائيلية تصادق على تهجير قرية "راس جرابة" بالنقب

الخميس 13 نوفمبر 2025 10:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العليا الإسرائيلية تصادق على تهجير قرية "راس جرابة" بالنقب



القدس المحتلة/سما/

صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية، يوم الأربعاء، على قرار يقضي بتهجير سكان قرية رأس جرابة البدوية في النقب.

جاء ذلك بعد أن رفضت استئناف الأهالي ضد قرار المحكمة المركزية في بئر السبع، ما يمهد لإخلاء نحو 500 مواطن بدوي من أراضيهم الواقعة شرقي مدينة ديمونا خلال ثلاثة أشهر.

ويأتي هذا القرار رغم أن محكمة الشؤون الإدارية في بئر السبع كانت قد ألغت، في حزيران/يونيو الماضي، مخطط توسيع مدينة ديمونا الذي يهدد وجود القرية، بعد أن تبين أن المخطط يشوبه خلل جوهري تمثل في غياب دراسة للأثر البيئي وتجاهل إمكانية دمج السكان ضمنه.

ويعني قرار العليا فعليا أن المحكمة منحت شرعية قانونية لعملية تهجير لا تستند إلى مخطط نافذ، ما اعتبره أهالي القرية ومنظمات حقوقية "ترسيخًا لسياسات الفصل العنصري" في النقب.

وتتبع أراضي راس جرابة تاريخيًا لقبيلة الهواشلة، ويقطنها سكان من عائلات الهواشلة، أبو صلب، والنصاصرة. تقع القرية ضمن منطقة نفوذ ديمونا، في منطقة تُعرف باسم "الشعيرية" أو "مركبة الهواشلة".

