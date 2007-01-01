  1. الرئيسية
أسماء العشرة الأوائل للفرع الأدبي من طلبة توجيهي 2007 في قطاع غزة

الخميس 13 نوفمبر 2025 09:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/

نشرت وزارة التربية والتعليم في فلسطين، اليوم الخميس، 13 نوفمبر 2025، أسماء العشرة الأوائل للفرع الأدبي من طلبة توجيهي 2007 في قطاع  غزة .

 

وحصلت الطالبة دعاء بسام إسماعيل مسلم على المركز الأول بمعدل 99.7، من مديرية الوسطى.

فيما حصلت الطالبة إسراء حيدر سعدي النديم على المرتبة الثانية من شرق غزة بمعدل 99.6.

وبالمركز الثالث، حصلت الطالبة أمل يوسف أحمد برهومة من شمال غزة على معدل 99.3.

