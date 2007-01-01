رام الله/سما/

نشرت وزارة التربية والتعليم في فلسطين، اليوم الخميس، 13 نوفمبر 2025، أسماء العشرة الأوائل للفرع الأدبي من طلبة توجيهي 2007 في قطاع غزة .

وحصلت الطالبة دعاء بسام إسماعيل مسلم على المركز الأول بمعدل 99.7، من مديرية الوسطى.

فيما حصلت الطالبة إسراء حيدر سعدي النديم على المرتبة الثانية من شرق غزة بمعدل 99.6.

وبالمركز الثالث، حصلت الطالبة أمل يوسف أحمد برهومة من شمال غزة على معدل 99.3.

اقرأ أيضا/ رابط نتائج توجيهـي 2007 غـزة - طريقة الاستعلام بالاسم ورقم الجلوس

أسماء العشر الأوائل للفرع الأدبي من طلبة توجيهي 2007 في قطاع غزة