مصر تحسم الجدل وتنفي بشكل قاطع وجود أي توتر في العلاقات مع السعودية

الخميس 13 نوفمبر 2025 09:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تحسم الجدل وتنفي بشكل قاطع وجود أي توتر في العلاقات مع السعودية



القاهرة /سما/

قال وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي، إن ما يثار عن توتر في العلاقات مع السعودية “أمر خاطئ والعلاقات صلبة وتاريخية”.

جاء ذلك بحسب ما ذكره عبد العاطي ردا على سؤال للإعلامي المصري خالد أبو بكر، بشأن وجود “مزاعم توتر بين البلدين”، وذلك في لقاء عبر فضائية “النهارالمصرية الخاصة، مساء الأربعاء ه.
وفي معرض رده على السؤال، أجاب عبد العاطي: “إنه (أي التوتر) أمر خاطئ، يعكس فهما خاطئا لطبيعة وخصوصية العلاقات المصرية السعودية”.
وأضاف: “مصر والسعودية جناحا الأمتين العربية والإسلامية، وبالتأكيد العلاقة بين البلدين صلبة، وتمتد عبر علاقات المصاهرة، وعلاقات تاريخية وأبدية، وبالتأكيد هي إضافة كبيرة للعمل العربي والإسلامي المشترك”.
وتابع: “العلاقات بين البلدين صلبة لا يمكن المساس بها، ولو هناك بعض الأطراف الثالثة (لم يذكرها) تحاول الاصطياد في الماء العكر، فهذا لا ينطلي على وعي الشعبين الشقيقين”.

وأشار عبد العاطي، إلى أن “هناك إرادة سياسية صلبة” من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعاهل السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد محمد بن سلمان، من “أجل العمل على مزيد من ترسيخ وتوطيد هذه العلاقة؛ بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين، والعالمين العربي والإسلامي”.
وبين وقت وآخر يتم تداول منشورات بمنصات التواصل تشير إلى أنباء عن وجود “توتر” بين البلدين، رغم أن هناك زيارات واتصالات متبادلة متكررة بين مسؤولي السعودية ومصر.

