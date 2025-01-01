الطقس: انخفاض على درجات الحرارة ويحتمل سقوط أمطار مساءً

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس، غائماً جزئياً إلى غائم وأن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربيةخفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويحتمل سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

تتأثر البلاد يوم غد الجمعة بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة نسبيا إلى باردة لذا يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وباردا نسبيا نهارا وباردا ليلا، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بقليل، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

السبت: يستمر تأثير المنخفض الجوي على البلاد لذا يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وباردا خاصة فوق المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكونومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج.

وتنبأت الأرصاد بأن يستمر يوم الأحد تأثير المنخفض الجوي على البلاد لذا يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وباردا خاصة فوق المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها العام بقليل، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية الاخوة المواطنين خاصة يومي الجمعة والسبت من خطر: تشكل السيول في بعض الاودية والمناطق المنخفضة، ومن خطر التزحلق على الطرقات، ومن شدة سرعة الرياح وتدني مدى الرؤيا الأفقية.