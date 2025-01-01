  1. الرئيسية
ائتلاف "الإعمار والتنمية" برئاسة السوداني يتصدر وحزب "تقدم" ثانيا في انتخابات العراق

الخميس 13 نوفمبر 2025 07:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بغداد/وكالات/

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق في مؤتمرها الصحفي يوم الخميس، عن فوز ائتلاف "الإعمار والتنمية"، الذي يقوده رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بالمركز الأول، وقد حصل على 411,026 صوت.

بينما حصل حزب "تقدم" برئاسة محمد الحلبوسي على المركز الثاني 284,035 صوت. 

وحل ائتلاف "دولة القانون" برئاسة نوري المالكي في المرتبة الثالثة بعدد أصوات 282,103..

فيما حل في المرتبة الرابعة تحالف "الدولة الوطنية" بمجموع أصوات 138,802، بينما حلت حركة "صادقون" في المرتبة الخامسة، بمجموع أصوات 128,079.
وفي المرتبة السادسة حل تحالف "عزم العراق" بمجموع أصوات 127,832، وجاءت في المرتبة السابعة منظمة بدر بعدد أصوات 116,545.

وقبل ساعات من الإعلان عن النتائج الأولية لتحالفات الأحزاب والقوائم المنفردة، ارتفعت نسبة التصويت في الاقتراعين العام والخاص إلى 56.11%. 

وأكدت المفوضية أن نتائج العد والفرز اليدوي مطابقة للإلكترونية بنسبة 100%، لافتة إلى أن الكتل السياسية اعتمدت على الباركود في إعلان نتائجها بالفوز.
وشهدت العاصمة بغداد أعلى عدد من المشاركين في التصويت العام (مليون و893 ألف ناخب) تليها نينوى (مليون و261 ألف ناخب)، بينما حلت دهوك في المرتبة الأولى بأعلى نسبة مشاركة (76%) وميسان الأقل بنسبة 40%.

