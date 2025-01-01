مجموعة السبع الصناعية تدعو للسماح بدخول المساعدات إلى غزة

وكالات / سما/

حثت مجموعة السبع الصناعية، على السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشددة على دعمها خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن إحلال السلام في القطاع.

وأصدرت المجموعة بيانا، دعت فيه جميع الأطراف المعنية بغزة إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية دون تدخل وعلى نطاق واسع.

وأوضح البيان، أن "وزراء خارجية مجموعة السبع عبروا عن قلقهم إزاء القيود التي لا تزال مفروضة على تدفق المساعدات إلى غزة".

وأكد الوزراء دعمهم القوي لخطة الرئيس ترامب بشأن إنهاء الحرب في قطاع غزة.

أعلن وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، أن مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى تعمل على الحصول على تفويض من مجلس الأمن الدولي لضمان التنفيذ السريع لخطة السلام في قطاع غزة.

وأوضح فاديفول، خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية المجموعة المنعقد في مدينة نياجارا أون ذا ليك بمقاطعة أونتاريو الكندية، أن الهدف من التفويض هو نزع سلاح حركة حماس وتولي قوة أمنية دولية إدارة القطاع.

"الوقت يداهم الجميع"

وأضاف أن وزراء الخارجية ناقشوا القضية خلال الجلسة الافتتاحية مساء الثلاثاء، واتفقوا على أن تفويضاً من مجلس الأمن أمر ضروري ويجب العمل لتحقيقه في أسرع وقت، لكنه حذّر من أن القرارات لا يمكن فرضها بل يجب التفاوض بشأنها بجدية.

وأشار فاديفول إلى أن الوقت يداهم الجميع، مؤكداً الحاجة إلى بنية أمنية عاجلة لضمان النظام في قطاع غزة.

وتضم مجموعة السبع كلاً من: ألمانيا، الولايات المتحدة، فرنسا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة، وكندا.