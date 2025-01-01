واشنطن :الجنود الإسرائيليون استخدموا الفلسطينيين دروعا شرية وأرسلوهم لفحص الانفاق....

  1. الرئيسية
الخميس 13 نوفمبر 2025 06:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

حصلت الاستخبارات الأميركية العام الماضي على معلومات تفيد بأن كبار المسؤولين الإسرائيليين ناقشوا قيام جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بإرسال فلسطينيين إلى أنفاق في غزة يشتبه في أنها مفخخة.

وجمعت الولايات المتحدة معلومات استخباراتية العام الماضي بناءً على محادثات بين مسؤولين إسرائيليين، تفيد بأن جنودًا أرسلوا فلسطينيين إلى أنفاق في غزة، يعتقد الجيش أنها قد تكون مفخخة، وقاموا بتفتيشها واستخدام الغزيين كدروع بشرية. 

هذا ما أوردته وكالة رويترز للأنباء، نقلاً عن مسؤولين حكوميين أمريكيين. وصلت المعلومات إلى البيت الأبيض، وقامت المخابرات الأمريكية بتحليلها في نهاية ولاية الرئيس السابق جو بايدن.

