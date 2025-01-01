يتحدث عن دولة فلسطينية..واشنطن تقدم مشروع قرار جديد لمجلس الأمن لإنشاء قوة دولية في غزة

القدس المحتلة/سما/

قدمت الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين مسودة منقحة لقرار نشر قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة.

ووفقًا للمسودة التي نشرتها صحيفة هآرتس، فإن التغييرات الرئيسية المقدمة في النسخة المنقحة هي، الإشارة إلى المبادرة الفرنسية السعودية لإقامة دولة فلسطينية، والمطالبة بانسحاب إسرائيلي إلى محيط أمني في قطاع غزة، والمطالبة بتلقي مجلس الأمن تقارير عن أنشطة قوة الاستقرار.

وأوضح مصدر دبلوماسي أن النسخة الجديدة تتضمن تعديلات طلبت الدول العربية والإسلامية، وكذلك الدول الأوروبية إدراجها.

وأضاف المصدر أن روسيا والصين أعلنتا عن تحفظات على النسخة المنقحة، ولكن على الرغم من ذلك، تهدف الولايات المتحدة إلى تمرير الاقتراح في مجلس الأمن بحلول نهاية نوفمبر.