  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

يتحدث عن دولة فلسطينية..واشنطن تقدم مشروع قرار جديد لمجلس الأمن لإنشاء قوة دولية في غزة

الأربعاء 12 نوفمبر 2025 02:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
يتحدث عن دولة فلسطينية..واشنطن تقدم مشروع قرار جديد لمجلس الأمن لإنشاء قوة دولية في غزة



القدس المحتلة/سما/

قدمت الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين مسودة منقحة لقرار نشر قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة.

ووفقًا للمسودة التي نشرتها صحيفة هآرتس، فإن التغييرات الرئيسية المقدمة في النسخة المنقحة هي، الإشارة إلى المبادرة الفرنسية السعودية لإقامة دولة فلسطينية، والمطالبة بانسحاب إسرائيلي إلى محيط أمني في قطاع غزة، والمطالبة بتلقي مجلس الأمن تقارير عن أنشطة قوة الاستقرار.

وأوضح مصدر دبلوماسي أن النسخة الجديدة تتضمن تعديلات طلبت الدول العربية والإسلامية، وكذلك الدول الأوروبية إدراجها.

وأضاف المصدر أن روسيا والصين أعلنتا عن تحفظات على النسخة المنقحة، ولكن على الرغم من ذلك، تهدف الولايات المتحدة إلى تمرير الاقتراح في مجلس الأمن بحلول نهاية نوفمبر.

الأكثر قراءة اليوم

الرئيس عباس: الإجراءات القانونية بشأن تسليم الفلسطيني هشام حرب لفرنسا في مراحلها النهائية

مسؤولون أمريكيون يحذرون من انهيار اتفاق غزة..

إعلام عبري : اسرائيل تكلف مليشيا ابو شباب أعمال إعادة الإعمار برفح

واشنطن وتل أبيب تَنفيان تقريراً سعودياً عن لقاء "كوشنر" بأبو شباب

تضارب المعلومات حول القاعدة العسكرية المقترحة قرب غزة وجنسيات قواتها

الصحة : انتشال جثامين 20 شهيدًا من عيادة الشيخ رضوان في مدينة غزة

إسرائيل تعلن فتح معبر زيكيم في شمال غزة لإدخال شاحنات مساعدات للقطاع

الأخبار الرئيسية

إسرائيل والولايات المتحدة تعدان بديلاً لمستقبل غزة حال فشل خطة ترامب..

تضارب المعلومات حول القاعدة العسكرية المقترحة قرب غزة وجنسيات قواتها

إسرائيل تعلن فتح معبر زيكيم في شمال غزة لإدخال شاحنات مساعدات للقطاع

مسؤولون أمريكيون يحذرون من انهيار اتفاق غزة..

إعلام عبري : اسرائيل تكلف مليشيا ابو شباب أعمال إعادة الإعمار برفح

الاتصالات الفلسطينية