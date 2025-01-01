مقتل 20 عسكريا تركيا في حادث تحطم طائرة شحن على الحدود الأذربيجانية الجورجية..

  1. الرئيسية
الأربعاء 12 نوفمبر 2025 10:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات / سما/

أعلنت وزارة الدفاع التركية الأربعاء مقتل جميع العسكريين العشرين على متن طائرة الشحن العسكرية التي تحطمت الثلاثاء في شرق جورجيا أثناء عودتها من أذربيجان.

ونشرت السلطات التركية أسماء العسكريين العشرين وصورهم، من غير أن توضح في الوقت الحاضر أسباب تحطم الطائرة من طراز سي-130.

وكانت الطائرة أقلعت من غادجا في غرب أذربيجان متوجهة إلى تركيا وتحطمت بعد قليل على دخولها أجواء جورجيا بعد ظهر الثلاثاء.

 

ورُصد حطام الطائرة عصرا بحسب السلطات التركية.

 

 
 

وأظهرت مقاطع فيديو صورها شهود على الحادث الطائرة وهي تسقط بشكل دائري مخلّفة وراءها دخانا أبيض، قبل أن تتحطم باعثة دخانا أسود كثيفا.

وتبدو الطائرة في هذه المقاطع وقد تفكك قسم منها أثناء سقوطها.

 

