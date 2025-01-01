  1. الرئيسية
احتجاجات لمحاربين قدامى في واشنطن تطالب برحيل ترامب وترفض موقفه من القضية الفلسطينية

الأربعاء 12 نوفمبر 2025 10:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن/سما/

تجمع عشرات المتظاهرين الذين خرجوا في يوم المحاربين القدامى في العاصمة الأمريكية واشنطن، للتعبير عن رفضهم لسياسات الرئيس دونالد ترامب.

وتجمع مئات المتظاهرين أمام محطة الاتحاد ومبنى الكابيتول، الثلاثاء، رافعين لافتات كتب عليها “ترامب يجب أن يرحل الآن”.
ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، حيث ظهر علم فلسطيني ضخم يرفرف أمام مبنى الكابيتول، في إشارة إلى ربط المحتجين بين سياسات ترامب الداخلية وموقفه من القضية الفلسطينية.
وظهر محتجون بأزياء حمراء استعراضية، وآخرون يرتدون ملابس ملطخة بطلاء أحمر حاملين لافتة كتب عليها “من الذي لطخت يداه بالدماء؟”.

