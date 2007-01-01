  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مسؤول فلسطيني: تركيا تدخل على خط أزمة مسلحي حماس المتحصنين في أنفاق رفح

الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 09:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول فلسطيني: تركيا تدخل على خط أزمة مسلحي حماس المتحصنين في أنفاق رفح



القدس المحتلة/سما/

أكد مصدر فلسطيني ومسؤول في حركة حماس ومسؤولون أتراك أن تركيا تعمل مع الولايات المتحدة ووسطاء عرب لتوفير ممر آمن لمقاتلي حماس المتحصنين في الأنفاق بالمنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل جنوب القطاع.

وقال مصدر فلسطيني مقرب من جهود الوساطة إن أنقرة تشارك في الوساطة بشأن مصير المقاتلين، وتعمل إلى جانب مصر وقطر والولايات المتحدة، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

كما أوضح مسؤولان تركيان، أحدهما المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، أن الجانب التركي يتوسط في المحادثات بشأن مصير 200 فلسطيني، دون ذكر تفاصيل.
كذلك أكد مسؤول في حماس، طلب عدم نشر اسمه، أن أنقرة ضمن الوسطاء لكنه لم يخض في تفاصيل المفاوضات، قائلا إنها تتناول قضية أمنية حساسة.

في المقابل، لم يرد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على طلب للتعليق على الدور التركي.

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو يقر بالفشل: تلقينا ضربة قاسية في هجوم السابع من أكتوبر وغزة ستكون منطقة منزوعة السلاح

احباط اغتيال الشرع في دمشق ..

منصور عباس: خطتي حول غزة تتوافق تماما مع خطة ترامب

الإعلان عن موعد نتائج الثانوية العامة لمواليد 2007 في قطاع غزة

ألبانيا تنضم إلى التحالف البرلماني الداعم لإسرائيل

الحكومة الاسرائيلية : أي قرار بشأن مقاتلي حماس سيتخذ بالتعاون مع إدارة ترامب

نتنياهو يلتقي المبعوث الأمريكي كوشنر لبحث تطورات ملف اتفاق وقف النار في غزة

الأخبار الرئيسية

الاحتلال يزعم : حماس تستخدم المسيرات لتهريب أسلحة من مصر إلى غزة والضفة..

صحيفة عبرية : ميليشيا أبو شباب والاسطل بديل واشنطن عن القوة الدولية في غزة

الكشف عن مخطط إسرائيلي لإسقاط النظام الإيراني قبل نهاية ولاية ترامب..

IMG_2458

الولايات المتحدة تخطط لإنشاء قاعدة عسكرية في غزة تستوعب آلاف الجنود..

الحكومة الاسرائيلية : أي قرار بشأن مقاتلي حماس سيتخذ بالتعاون مع إدارة ترامب

الاتصالات الفلسطينية