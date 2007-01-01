  1. الرئيسية
الاحتلال يزعم : حماس تستخدم المسيرات لتهريب أسلحة من مصر إلى غزة والضفة..

الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 09:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

تزعم اسرائيل أن حركة حماس تحاول إيجاد سبيل للتعافي، وتسليح نفسها من خلال الاعتماد على التهريب من سيناء إلى غزة بواسطة المسيرات .

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية فقد رصد جيش الاحتلال خلال الشهر الماضي ما لا يقل عن ثلاث محاولات لتهريب أسلحة إلى غزة باستخدام طائرات مسيرة. وتحاول المؤسسة العسكرية في اسرائيل مواجهة هذا التهديد بطرق متنوعة: من إطلاق النار مباشرةً على الطائرات المسيرة، إلى إنشاء وحدات متخصصة، واستخدام وسائل تكنولوجية متطورة.

في الأسبوع الماضي فقط أمر وزير الجيش الإسرائيلي بإعلان الحدود الإسرائيلية المصرية منطقة عسكرية مغلقة . 

خلال نقاش عُقد الأسبوع الماضي، أشار قائد فرقة غزة في الجيش الإسرائيلي إلى أنه منذ بداية العام، عبرت نحو 2000 طائرة مُسيّرة من مصر إلى الأراضي الإسرائيلية، ولم يُعترض منها سوى 10%. هذا يعني أن نحو 1800 طائرة مُسيّرة تمكنت من العبور إلى الأراضي الإسرائيلية، وجزء كبير منها يحمل أسلحة تصل أيضًا إلى التنظيمات في الضفة الغربية.

ردّ الجيش الإسرائيلي: "نحن على دراية بتطور ظاهرة التهريب عبر الطائرات المسيّرة، ونعمل على مكافحتها بالتعاون مع الشرطة، ونراقبها عن كثب باستخدام وسائل متنوعة، بما في ذلك المراقبة وجمع المعلومات والاستخبارات. 

في الوقت نفسه، اتفق كاتس مع رئيس الشاباك ديفيد زيني على أن الجهاز سيعمل على تصنيف خطر تهريب الأسلحة عبر الطائرات المسيرة على الحدود الإسرائيلية المصرية كتهديد إرهابي. 

تُعدّ هذه نقطةً حاسمةً في تدخل الشاباك في هذه القضية، إذ يحمل المهربون على الجانب الإسرائيلي بطاقة هوية زرقاء، وتُعرّف الجريمة بأنها حادثة جنائية. وفي حال تصنيف الحادثة على هذا النحو، تقع مسؤولية إحباطها على عاتق الشرطة، التي يُفترض بها إنفاذ القانون.

وفقا لتقرير القناة العبرية فإن المسيرات التي تستخدم في التهريب كبيرة الحجم ومن النوع الذي يستطيع حمل 80 كيلوغرامًا - تحمل أسلحة تصل إلى المناطق البدوة ومنها إلى قلب اسرائيل.

