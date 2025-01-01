  1. الرئيسية
واشنطن : على لبنان أن ينهي النفوذ الإيراني الضار من خلال حزب الله

الإثنين 10 نوفمبر 2025 08:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن / وكالات /

أكد مسؤول أمريكي أن لبنان يجب أن "ينهي التأثير الضار لإيران عبر حزب الله"، مشددًا على أن مفتاح استعادة الشعب اللبناني لبلده يكمن في قطع هذا النفوذ.

وقال جون هيرلي، نائب وزير الخزانة الأمريكي لشؤون الإرهاب والمعلومات المالية، لثلاثة صحفيين بينهم مراسل وكالة فرانس برس، اليوم الإثنين، إن الإدارة الأمريكية "جادة جدًا" في عزمها على "قطع تمويل إيران لحزب الله".

من جهته، أفاد مسؤول لبناني طلب عدم الكشف عن هويته أن الوفد الأمريكي قد نقل رسالة "حازمة وواضحة" حول ضرورة مكافحة مصادر تمويل حزب الله بشكل نشط.

ووفق وزارة الخزانة الأمريكية، فقد حولت إيران منذ كانون الأول/ يناير الماضي أكثر من مليار دولار إلى حزب الله في لبنان، بما في ذلك عبر مكاتب الصرافة، مشيرًا إلى أن التمويل شمل "كثيرًا من النقد، وكمية كبيرة من الذهب، وجزءًا بالعملات الرقمية".

وتسعى واشنطن إلى تجفيف مصادر تمويل حزب الله، مع استمرار الضغط على السلطات اللبنانية لتفكيك السلاح الذي بحوزتها.

وفي خطوة عملية، فرضت الولايات المتحدة الخميس الماضي عقوبات على عناصر من حزب الله اتهمتهم بتسهيل تحويل الأموال من إيران عبر مكاتب الصرافة، التي يستخدمها الحزب لإعادة بناء بنيته العسكرية، وفق ما أكدت وزارة الخزانة.

