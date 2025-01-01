الرئيس عباس يصل فرنسا في زيارة رسمية

باريس/سما/

وصل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الإثنين، إلى باريس، في زيارة رسمية إلى الجمهورية الفرنسية.

ولدى وصوله، استعرض الرئيس حرس الشرف الذي اصطف لتحيته، فيما عزف السلامان الوطنيان الفلسطيني والفرنسي وكان في استقباله وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز.

ومن المقرر أن يجتمع الرئيس، يوم غد الثلاثاء، في قصر الإليزيه مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، كما سيلتقي رئيسة البرلمان الفرنسي يائيل براون بيفيه.

وتأتي هذه الزيارة، وهي الأولى منذ اعتراف فرنسا بدولة فلسطين، في إطار تنسيق المواقف بين القيادتين الفلسطينية والفرنسية.

ويرافق الرئيس: عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد أبو عمرو، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفيرة دولة فلسطين لدى فرنسا هالة أبو حصيرة.