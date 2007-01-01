إسرائيل تعلن اغتيال ثلاثة من حزب الله في جنوب لبنان

القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، أنه اغتال ثلاثة ناشطين من حزب الله في عمليات نفذها جنوبي لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن "الجيش هاجم في وقت سابق اليوم في منطقة صريفا بجنوب لبنان وقضى على المدعو سمير علي فقيه"، زاعمًا أنه كان يهم بعمليات تهريب أسلحة تابعة لحزب الله إلى مناطق مختلفة داخل لبنان.

وأضاف الناطق، في منشور على حسابه بمنصة "إكس": "كما هاجم الجيش يوم أمس في منطقتي حومين الفوقا والصوانة بجنوب لبنان وقضى على عنصرين لحزب الله"، مشيرًا إلى أن منذ مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري،اغتال جيش الاحتلال 15 عنصرًا من حزب الله.

وأفادت مصادر لبنانية اليوم، بأن شن الجيش الإسرائيلي شن غارات جوية على مناطق عدة بجنوب وشرق لبنان، بعد استشهاد لبناني في غارة شنتها طائرة مسيرة إسرائيلية صباحا.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن "الطيران الحربي الاسرائيلي جدد عدوانه الجوي مستهدفا على عدة دفعات منطقة المحمودية والجبل الرفيع والجرمق" في النبطية (جنوب).

وفي النبطية أيضا "شن طيران العدو سلسلة غارات استهدفت مناطق القطراني وبرغز والريحان"، بحسب الوكالة.

أما في شرق لبنان، فأفادت الوكالة بأن "الطيران الحربي المعادي شن غارتين على تخوم السلسلة الشرقية في قضاء بعلبك".

وأوضحت أن إحدى الغارتين كانت على أطراف بلدة النبي شيت، والثانية على محلة الشعرة بالقرب من جنتا.

كذلك استهدفت مسيرة إسرائيلية شاحنة صغيرة في الهرمل، دون تسجيل إصابات، وسط كثافة للمسيرات في أجواء المدينة، وفقا للوكالة.

وحلق الطيران المسير الإسرائيلي بكثافة وعلى علو منخفض، وفقا للوكالة، في أجواء قرى وبلدات شمال شرق صور، وخصوصا على طول ضفتي نهر الليطاني من القاسمية حتى طيرفلسيه.

وزادت بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت أرضا مفتوحة في منطقة الضهور خراج بلدة الحميري بقضاء صور، دون وقوع إصابات.

وصباحا، استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية سيارة على الطريق السريع “الصرفند- البيسارية" (جنوب)، ما أدى إلى استشهاد شخص، دون تحديد هويته.

وأكدت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، أن "غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة البيسارية أدت إلى استشهاد مواطن".

وتمثل هذه الغارات أحدث انتهاك إسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار الساري مع حزب الله منذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.