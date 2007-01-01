احباط اغتيال الشرع في دمشق ..

دمشق/ وكالات/

اعلنت السلطات السورية انها أحبطت مخططين منفصلين لتنظيم "داعش" لاغتيال رئيسها أحمد الشرع.

وأضاف مسؤولان كبيران، أن المؤامرتين اللتين استهدفتا الشرع جرى إحباطهما خلال الأشهر القليلة الماضية.

ويتعرض الرئيس السوري للتهديد المباشر، بينما يسعى إلى تعزيز سلطته في بلد شهد نزاعا داميا على مدار 14 عاما.

ويلتقي الشرع اليوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، في زيارة هي الأولى لرئيس سوري إلى البيت الأبيض، بعدما سبق وأن التقيا في السعودية قبل شهور، وبعد أيام من إعلان واشنطن وبريطانيا ومجلس الأمن الدولي رفع العقوبات عن الأول.