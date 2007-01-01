ماكرون يستضيف الرئيس عباس غدا الثلاثاء

  1. الرئيسية
الإثنين 10 نوفمبر 2025 12:58 م
رام الله/سما/

أعلن مكتب الرئيس الفرنسي في بيان اليوم الاثنين إن إيمانويل ماكرون سيستضيف الرئيس الفلسطيني محمود عباس غدا الثلاثاء.

واعترفت فرنسا رسميا بدولة فلسطينية في سبتمبر/ أيلول الماضي، في قمة نيويورك حول "حل الدولتين، الاعتراف بدولة فلسطين"،

وقال ماكرون "لقد حان الوقت. لهذا السبب، ووفاءً بالتزام بلدي التاريخي تجاه الشرق الأوسط بالسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. لهذا السبب أعلن اليوم اعتراف فرنسا بدولة فلسطين".

وأضاف ماكرون: "يجب أن نبذل كل ما في وسعنا للحفاظ على إمكانية حل الدولتين، حيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبًا إلى جنب في سلام وأمن".

