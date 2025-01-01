الاحتلال يسلم 15 جثمانا لشهداء من قطاع غزة:علامات التعذيب والحرق والإعدام..

غزة/سما/

سلم الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، الصليب الاحمر 15 جثمانا لشهداء من قطاع غزة تم الإفراج عنهم، في إطار صفقة التبادل.

ووصل الى مستشفى ناصر الطبي بمدينة خان يونس، جثامين الشهداء الـ15، ليرتفع بذلك إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة إلى 315 جثمانا.

وهذه الدفعة الـ12 لجثامين شهداء أفرج عنهم الاحتلال منذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة في الحادي عشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حيث تم التعرف حتى الآن على 89 جثمانا.

وظهرت على معظم الجثامين علامات التعذيب والحرق والإعدام، وكان معظمها مقيد اليدين والعينين، إضافة لاختفاء ملامحها من شدة التعذيب، ما منع الأهالي من التعرف على معظمها.