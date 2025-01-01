شهر على وقف إطلاق النار بغزة: 241 شهيدا ومئات الجرحى في خروقات اسرائيلية وتنكر للاتفاق..

غزة /سما/

تكمل المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار شهرها الأول دون أن تلتزم اسرائيل بالانتقال للمرحلة الثانية أو حتى تنفيذ متطلبات المرحلة الأولى وأبرزها فتح معبر رفح على الحدود مع مصر وإدخال 600 شاحنة مساعدات يوميا والانسحاب من مساحات واسعة من القطاع.

وواصل جيش الاحتلال خروقاته لملف وقف إطلاق النار في اليوم الثلاثين من وقف إطلاق النار.

وشن طيران الاحتلال سبع غارات استهدفت بلدتي بني سهيلا وعبسان خلف ما بات يعرف بالخط الأصفر شرق خان يونس جنوب قطاع غزة .

وتجدد القصف المدفعي على شمال خان يونس ايضاً فيما سمع دوي انفجارات في رفح.

وكان جيش الاحتلال قصف خيمة في بني سهيلا ظهر الأحد ما أسفر عن استشهاد المواطن محمود ابو مصطفى فيما اصيبت امرأة في اعتداء آخر.

وأطلق جنود الاحتلال النار بشكل متقطع شرق مدينة غزة وشرق مخيم جباليا شمال القطاع.

الاحصائيات

ووصل إلى مشافي قطاع غزة سبعة شهداء(منهم شهيد جديد، وستة شهداء إنتشال) و 5 اصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر 2025): بلغ إجمالي الشهداء: 241 شهيد و619 مصاب فيما جرى انتشال528 جثمان شهيد.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى69176 شهيدًا 170690 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.