الطقس: درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الاثنين، حارا الى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من معدلها العام بحوالي 7 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وباردا نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غد الثلاثاء، غائماً جزئيا، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الخميس المقبل، غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل، ويحتمل خلال ساعات الليل سقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.