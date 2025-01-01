  1. الرئيسية
المدير العام والرئيسية التنفيذية" لـBBC" يستقيلان على خلفية تحريف خطاب ترامب وحرب غزة

الإثنين 10 نوفمبر 2025 03:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات / سما/

استقال المدير العام لبي بي سي، تيم ديفي، والرئيسة التنفيذية للأخبار، ديبورا تورنيس، بعد انتقادات بأن فيلماً وثائقياً لبي بي سي ضلل المشاهدين من خلال "تعديل" خطاب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال الموقع العبري واي نت المدير العام لـبي بي سي) استقال بعد أن اتهمه مستشار سابق للمؤسسة بـ "التحيز الخطير والمنهجي" في تغطيته لقضايا من بينها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والحرب الاسرائيلية على غزة.

وتلقت "بي بي سي" انتقادات لاذعة خلال السنوات الأخيرة واتهامات بالتحيز، بما في ذلك خلال العدوان الإسرائيلي على غزة، إذ وثّق مركز الرصد الإعلامي التابع لمجلس المسلمين البريطاني انحيازاً منهجياً بعد تحليله أكثر من 35 ألف مادة إعلامية، تشمل مقالات مكتوبة وتقارير تلفزيونية من المنصات التابعة لـ"بي بي سي" كافة.

وقال ديفي عقب استقالته: "أود أن أُخبركم أنني قررتُ مغادرة بي بي سي بعد 20 عاماً من العمل في المؤسسة. هذا قراري الشخصي تماماً، وأظلّ ممتناً جداً لرئيس مجلس الإدارة ومجلس الإدارة على دعمهما الراسخ طوال فترة عملي، بما في ذلك خلال الأيام الأخيرة".

وأضاف: "أعمل على تحديد موعد مع مجلس الإدارة لضمان انتقالٍ منظمٍ لمن سيخلفني في هذا المنصب، خلال الأشهر القادمة".

وتابع: "أُفكر ملياً في المتطلبات الشخصية والمهنية المُلحّة للقيام بهذا الدور على مدى سنواتٍ عديدة في هذه الأوقات العصيبة، بالإضافة إلى رغبتي في منح من يخلفني وقتاً كافياً للمساعدة في صياغة خطط الميثاق التي سيُقدّمها".

وقال ديفي: "في هذه الأوقات التي تشهد استقطاباً متزايدًا، تُعدّ بي بي سي ذات قيمة فريدة، وتُخاطب أفضل ما فينا. فهي تُسهم في جعل المملكة المتحدة مكاناً مميزاً، يتميز باللطف والتسامح إلى حد كبير. ومثل جميع المؤسسات العامة، فإن بي بي سي ليست مثالية، ويتعين علينا دائماً أن نكون منفتحين وشفافين وخاضعين للمساءلة. ورغم أن الجدل الدائر حول بي بي سي نيوز ليس السبب الوحيد، إلا أنه ساهم، ولأسباب مفهومة، في اتخاذي هذا القرار".

وأضاف: "بشكل عام، تُقدم بي بي سي أداءً جيداً، لكن حدثت بعض الأخطاء، وبصفتي المدير العام، أتحمل المسؤولية الكاملة".

