كتائب القسام: لا يوجد في قاموسنا مبدأ الاستسلام وتسليم النفس للعدو

غزة/سما/

حملت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الالتحام مع مجاهديهم في رفح جنوب قطاع غزة، الذين يدافعون عن أنفسهم داخل منطقة خاضعة لسيطرته. وفق قولهم.

وقالت في بيان لها، اليوم الأحد، "ليعلم العدو أنه لا يوجد في قاموس كتائب القسام مبدأ الاستسلام وتسليم النفس للعدو".

وأضافت: "نضع الوسطاء أمام مسؤولياتهم وإيجاد حل لضمان استمرار وقف إطلاق النار وعدم تذرع العدو بحجج واهية لخرقه".

وأكدت كتائب القسام التزمهم بعملية استخراج الجثث رغم أنها جرت خلال المرحلة الماضية في ظروف معقدة وبالغة الصعوبة. وفق نص البيان.

فيما لفتت إلى أن استخراج ما تبقى من جثث بحاجة إلى طواقم ومعدات فنية إضافية.