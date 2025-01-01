  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

كتائب القسام: لا يوجد في قاموسنا مبدأ الاستسلام وتسليم النفس للعدو

الأحد 09 نوفمبر 2025 12:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
كتائب القسام: لا يوجد في قاموسنا مبدأ الاستسلام وتسليم النفس للعدو



غزة/سما/

حملت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الالتحام مع مجاهديهم في رفح جنوب قطاع غزة، الذين يدافعون عن أنفسهم داخل منطقة خاضعة لسيطرته. وفق قولهم.

وقالت في بيان لها، اليوم الأحد، "ليعلم العدو أنه لا يوجد في قاموس كتائب القسام مبدأ الاستسلام وتسليم النفس للعدو".

وأضافت: "نضع الوسطاء أمام مسؤولياتهم وإيجاد حل لضمان استمرار وقف إطلاق النار وعدم تذرع العدو بحجج واهية لخرقه".

وأكدت كتائب القسام التزمهم بعملية استخراج الجثث رغم أنها جرت خلال المرحلة الماضية في ظروف معقدة وبالغة الصعوبة. وفق نص البيان.

فيما لفتت إلى أن استخراج ما تبقى من جثث بحاجة إلى طواقم ومعدات فنية إضافية.

الأكثر قراءة اليوم

صنعاء : تفكيك خلية تجسس أمريكية- إسرائيلية- سعودية

إسرائيل : المساعدات لغزة ستخضع لإشراف مشترك مع الولايات المتحدة

تحقيق لـ"الغارديان" يكشف عن أهوال سجن إسرائيلي تحت الأرض للفلسطينيين

مسؤول أمريكي: عودة جولدن ستمكن من التوصل لاتفاق لحل أزمة المسلحين في انفاق رفح

الكشف عن تفاصيل صفقة أمريكية لإخراج مقاتلي حماس من رفح..

مصدر أمني إسرائيلي: لا توجد صفقة مع مقاتلي حماس برفح وعليهم الاستسلام او الموت

سكان إيلات يحذرون من الأردنيين : قنابل موقوته ستنفجر بوجوهنا

الأخبار الرئيسية

الكشف عن تفاصيل صفقة أمريكية لإخراج مقاتلي حماس من رفح..

اردوغان : مستعدون لإرسال منازل مسبقة الصنع إلى غزة

القسام تعلن أنها ستستلم جثة الجندي الإسرائيلي هدار جولدن مساء اليوم

استمرار تبادل الجثامين وخروقات اسرائيلية لملف وقف إطلاق النار في قطاع غزة

الشيخ: حماس لن تبقى في حكم غزة والسلطة هي صاحبة الولاية الكاملة

الاتصالات الفلسطينية