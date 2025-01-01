إطفائية بلدية الخليل تُسيطر على حرائق متعمدة في المنطقة الجنوبية من المدينة

الخليل/سما/

تمكنت طواقم الإطفاء والإنقاذ في بلدية الخليل، بالتعاون مع أفراد من المجتمع المحلي، من السيطرة على حريقين أحدهما كبير اندلعا الليلة في المنطقة الجنوبية من المدينة.

وقال أيمن ناصر الدين، رئيس قسم الإطفاء والسلامة في بلدية الخليل، إن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد النيران التي اشتعلت في مصنع للبلاستيك والسيطرة على ألسنة اللهب التي امتدت إلى مناطق مجاورة، كما تم التعامل مع حريق آخر اندلع في مقر إحدى الشركات في المنطقة ذاتها، مشيراً إلى أن الجهود المشتركة حالت دون وقوع خسائر بشرية.

وأشار ناصر الدين، انزعملية السيطرة على النيران في المصنع استمرت لاكثر من 6 ساعات.

وبحسب شهود عيان، فقد تعرض المصنع لخسائر كبيرة جراء النيران التي التهمت معدات وآلات المصنع.

وبحسب مصادر محلية، فإن الحرائق يُشتبه بأنها أُضرمت بشكل متعمد من قبل مجهولين، وذلك على خلفية مقتل الشاب شادي مطلق الرجبي (32 عاماً) بالرصاص في وقت سابق من مساء السبت.

وتواصل الجهات المختصة التحقيق في ظروف جريمة القتل للوقوف على ملابساته لتقديم المتورطين إلى العدالة واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم حال ثبوت التهم عليهم.

ومن جانبه قال، الناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لؤي ارزيقات، بأن النيابة العامة والشرطة، باشرت إجراءاتهما القانونية في جريمة مقتل مواطن يبلغ من العمر ( 32 عاماً) جنوب مدينة الخليل.

وأكد العميد ارزيقات، أن النيابة العامة أمرت بالتحفظ على الجثمان، وإحالته إلى معهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحة، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أكدت مصادر محلية، بأن العنف الذي اندلع عقب الاعلان عن مقتل الشاب الرجبي في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، قد خفت حدته بعد تدخل وجهاء الخير في المنطقة ومن مدينة الخليل.