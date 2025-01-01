رام الله/سما/

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الأحد، في عناوينها، مواصلة خرق قوات الاحتلال لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

كما عنونت على صدر صفحاتها الأولى استشهاد شاب برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة جنوب طوباس، واحراق 5 منازل وسرقة ثمار زيتون وتقطيع أشجار في عدة مناطق بالضفة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

بانتظار إعادة الإعمار...!

شهيد في مخيم الفارعة وخمس إصابات بالضفة واحراق 5 منازل وسرقة ثمار زيتون وتقطيع أشجار

الأمم المتحدة: اعتداءات المستوطنين الشهر الماضي تسجل أعلى حصيلة شهرية منذ عقدين

النيابة والشرطة تباشران اجراءاتهما القانونية في واقعة العثور على جثة شاب شرق نابلس ومقتل مواطن في الخليل

الاتحاد الايرلندي يصوت لصالح حظر اسرائيل من مسابقات "يويفا"

قوى رام الله والبيرة: ذكرى رحيل ياسر عرفات مناسبة للتوحد واستمرار التمسك بالثوابت الوطنية

شهادات توثق عذابات الأسر الفلسطينيين في سجن "ركيفت" من تحت الأرض

القضاء التركي يصدر مذكرات توقيف بحق نتنياهو ومسؤولين اسرائيليين بتهمة ارتكاب " إبادة"

تصعيد إسرائيلي جديد في الجنوب اللبناني.. ومصر تكثف مساعي التهدئة

"الأيام":

عشرات الإصابات في اعتداءات استيطانية واسعة.. إحراق منزل وقطع أشجار وسرقة ثمار الزيتون

شهيد برصاص قوات الاحتلال في مخيم الفارعة وإصابات خلال اقتحامات في محافظات عدة

مسؤول: قوات أميركية تنسق مع إسرائيل في نقل المساعدات لغزة

مقتل شابين من اللد ويافا و4 إصابات في رهط وعسفيا جراء تعرضهم لإطلاق نار

تضرر 83% من جميع المباني في مدينة غزة

تقرير: اسرائيل تحتجز عشرات الفلسطينيين في سجن تحت الأرض

القدس: وقفة احتجاجية في حي بطن الهوى رفضاً لقرارات الاحتلال إخلاء المنازل

القدس:

نجاة عائلة أحرق المستوطنون منزلها في أبو فلاح وإغلاق طرق في يعبد..16 مصابا بينهم صحفيون ومتضامنون

الشيخ: السلطة صاحبة الولاية على غزة و"حماس" لن تبقى بالحكم

تحذير أممي من تفاقم الوضع الإنساني

إعدام شاب في مخيم الفارعة

شهيد وسط قصف مكثف على عموم القطاع

تحرك مصري لمنع تفجر هدنة غزة في ضوء تعقد أزمة العالقين في الإنفاق

إسرائيل تتحكم في كميات وأسعار وأصناف الغذاء الداخل لغزة

الكشف عن سجن سري تحت الأرض