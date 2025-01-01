حالة الطقس في فلسطين : أجواء شديدة الحرارة

  1. الرئيسية
الأحد 09 نوفمبر 2025 08:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد، حاراَ الى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها العام بحوالي 7 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وباردا نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غد الاثنين، حاراَ الى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من معدلها العام بحوالي 7 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

فيما يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، الثلاثاء المقبل، مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي درجتين مئويتين، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

