استمرار تبادل الجثامين وخروقات اسرائيلية لملف وقف إطلاق النار في قطاع غزة

الأحد 09 نوفمبر 2025 08:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استمرار تبادل الجثامين وخروقات اسرائيلية لملف وقف إطلاق النار في قطاع غزة



غزة /سما/

تمكنت كتائب القسام من انتشال جثمان الضابط الاسرائيلي هدار جولدن من مخيم يبنا على الحدود مع مصر برفح جنود قطاع غزة برفقة الصليب الأحمر الدولي.

وانتشلت القسام جثامين ستة من مقاتليها من نفس النفق الذي عثرت فيه على جثة هدار جولدن.

واستمرّت في قطاع غزة عمليات تبادل الجثامين ضمن المرحلة الاولى من وقف اطلاق النار في يومه التاسع والعشرين.

وسلمت اسرائيل بالمقابل جثامين خمسة عشر جثمانا لشهداء فلسطينيين ليرتفع العدد إلى 300 فيما من المتوقع تسليم 15 جثمان اليوم .

وحسب الاتفاقية تبقى اربع جثث لتنتهي حركة حماس من تسليم كل ما لديها من احياء وأموات.

وواصل جيش الاحتلال خروقاته لملف وقف اطلاق النار وأطلق جنوده قذائف مدفعية شرقي مدينة خانيونس تحديدا منطقة الشيخ ناصر.

وكان مواطن اصيب برصاص جنود الاحتلال في منطقة المواصي جنوب خان يونس.

واستشهد الطفل حمزة الأسطل 12 عاما بانفجار جسم من مخلفات الاحتلال، في مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار في محيط ميناء غزة فيما أطلقت آليات الاحتلال النار شرق حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.
وقصفت المدفعية شرق بلدة المصدر وسط قطاع غزة

وكان مواطن فلسطيني استشهد شرق مخيم البريج وسط القطاع نتيجة قصف مدفعي اسرائيلي.
الاحصائيات

ووصل إلى مشافي قطاع غزة عشرة شهداء(منهم شهيد جديد، تسعة شهداء إنتشال) و 6 اصابات خلال الـ 72 ساعة الماضية.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر 2025) بلغ إجمالي الشهداء: 241
وإجمالي الإصابات: 614، وإجمالي الانتشال: 522.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 69,169 شهيدًا 170,685 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

