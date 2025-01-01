  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة: أوضاع إنسانية وصحية كارثية في غزة

الأحد 09 نوفمبر 2025 07:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة: أوضاع إنسانية وصحية كارثية في غزة



غزة/سما/

حذّرت منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، من تدهور الأوضاع الصحية والمعيشية في قطاع غزة، في ظل استمرار الحصار وإغلاق المعابر، مع اقتراب فصل الشتاء.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن نحو 16,500 مريض في قطاع غزة ما زالوا بانتظار إجلائهم للعلاج في الخارج، مؤكدة أن إمداداتها الطبية جاهزة على الحدود، لكنها لا تزال عاجزة عن الدخول بسبب إغلاق المعابر.

ودعت المنظمة إلى إعادة فتح معبر رفح وجميع المعابر بشكل عاجل، مشددة على أن معبر رفح يمثل منفذا حيويا للإخلاءات الطبية ومدخلا أساسيا للإمدادات الصحية إلى غزة، وطالبت بتمكين تدفق المساعدات دون عوائق واستقبال مزيد من الدول للمرضى لتلقي العلاج.

من جهته، أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن مئات آلاف العائلات في قطاع غزة تواجه بداية الشتاء دون وسائل حماية أو مأوى آمن، مشيرا إلى أن 4% فقط من الأراضي الزراعية في القطاع ما تزال صالحة ويمكن الوصول إليها، في ظل الدمار الواسع الذي خلّفه العدوان الإسرائيلي المستمر.

الأكثر قراءة اليوم

صنعاء : تفكيك خلية تجسس أمريكية- إسرائيلية- سعودية

إسرائيل : المساعدات لغزة ستخضع لإشراف مشترك مع الولايات المتحدة

تحركات دولية لإصدار قرار من مجلس الأمن يؤيد خطة ترامب للسلام في غزة

تحقيق لـ"الغارديان" يكشف عن أهوال سجن إسرائيلي تحت الأرض للفلسطينيين

خلاف داخل "بي بي سي" حول تغطية الحرب على غزة يتحوّل لمعركة قضائية

جيش الاحتلال يقرر تعزيز قواته في الضفة الغربية.. "إحباط 1200 هجوم مسلح فيها‎"

اسعار العملات في فلسطين

الأخبار الرئيسية

الشيخ: حماس لن تبقى في حكم غزة والسلطة هي صاحبة الولاية الكاملة

مسؤول أمريكي: عودة جولدن ستمكن من التوصل لاتفاق لحل أزمة المسلحين في انفاق رفح

مصدر أمني إسرائيلي: لا توجد صفقة مع مقاتلي حماس برفح وعليهم الاستسلام او الموت

كتائب القسام تعلن انتشال جثة الضابط هدار غولدن في رفح

إسرائيل : المساعدات لغزة ستخضع لإشراف مشترك مع الولايات المتحدة

الاتصالات الفلسطينية