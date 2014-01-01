  1. الرئيسية
كتائب القسام: العثور على رفات 6 شهداء في موقع انتشال جثة جولدن

السبت 08 نوفمبر 2025 10:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
كتائب القسام: العثور على رفات 6 شهداء في موقع انتشال جثة جولدن



غزة /سما/

كشف مصدر قيادي في "كتائب القسام"، مساء اليوم السبت، عن معلومات إضافية مهمة، حيث تم انتشال رفات ستة شهداء فلسطينيين من نفس المكان الذي استخرجت منه جثة الضابط هدار جولدن في مدينة رفح.

والشهداء هم:

1- وسام عبد الله محمد أحمد
2- يوسف مدحت عبد الفتاح زقوت
3- فادي حمدان محمد أبو غرارة
4- رياض محمود مشهور بهلول
5- أحمد نضال محمود السلطان
6- يامن فتحي شحدة الكرد

يأتي هذا التصريح ليضيف تفاصيل جديدة بعد ساعات قليلة من إعلان "القسام" الرسمي عن تمكن عناصرها من تحديد مكان جثة جولدن وانتشالها.

ويعد ملف جولدن، الذي فقد في رفح عام 2014، أحد أهم ملفات التفاوض غير المباشر بين حماس والاحتلال طوال السنوات الماضية.

