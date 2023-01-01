  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اسرائيل تسلم جثامين 15 شهيدا.. والجهود تتواصل للعثور على بقية جثامين الجنود في غزة

السبت 08 نوفمبر 2025 01:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل تسلم جثامين 15 شهيدا.. والجهود تتواصل للعثور على بقية جثامين الجنود في غزة



القدس المحتلة / سما/

سلمت سلطات الاحتلال جثامين خمسة عشر شهيدا فلسطينيا احتجزوا يوم السابع من اكتوبر عام 2023.

ونقلت سيارات تابعة للصليب الأحمر الجثامين من الحدود الشرقية لقطاع غزة إلى مشفى ناصر بخان يونس جنوب قطاع غزة.

واكدت وزارة الصحة بغزة تسلم جثامين 15 شهيدا، يمثلون الدفعة الحادية عشرة ليصل عدد الجثامين التي تم استلامها إلى 300 جثمان جرى التعرف على أقل من 109 منها.

وسلمت سرايا القدس يوم امس جثة جندي اسرائيلي في جنوب قطاع غزة.

وفي سياق متصل، دخلت سيارات تابعة للصليب الأحمر برفقة عناصر من القسام إلى حي الجنينة برفح للبحث عن جثمان الضابط هدار جولدن التي أسر عام 2014.

الأكثر قراءة اليوم

تقدم في مقترح إخراج عناصر المقاومة العالقين بمناطق سيطرة الاحتلال في رفح

الحية: لا سلام دون دولة فلسطينية وطوفان الأقصى أعاد الاعتبار للقضية

زامير : إعادة جثث الأسرى ونزع سلاح حماس شرط للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة

المركز العسكري الاميركي سيشرف على إدخال المساعدات إلى غزة بدلا من إسرائيل

إسرائيل تبتّز مصر! أكبر صفقة غاز تواجه عراقيل يضعها نتنياهو لتحقيق مكاسب سياسيّةٍ..

القضاء التركي يصدر مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وكاتس ومسؤولين إسرائيليين آخرين بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة

وزير الطاقة الإسرائيلي يجدد شروطه لتوقيع اتفاقية الغاز مع مصر

الأخبار الرئيسية

تحركات دولية لإصدار قرار من مجلس الأمن يؤيد خطة ترامب للسلام في غزة

جيش الاحتلال يقرر تعزيز قواته في الضفة الغربية.. "إحباط 1200 هجوم مسلح فيها‎"

تقدم في مقترح إخراج عناصر المقاومة العالقين بمناطق سيطرة الاحتلال في رفح

المركز العسكري الاميركي سيشرف على إدخال المساعدات إلى غزة بدلا من إسرائيل

القضاء التركي يصدر مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وكاتس ومسؤولين إسرائيليين آخرين بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة

الاتصالات الفلسطينية