اسرائيل تسلم جثامين 15 شهيدا.. والجهود تتواصل للعثور على بقية جثامين الجنود في غزة

القدس المحتلة / سما/

سلمت سلطات الاحتلال جثامين خمسة عشر شهيدا فلسطينيا احتجزوا يوم السابع من اكتوبر عام 2023.

ونقلت سيارات تابعة للصليب الأحمر الجثامين من الحدود الشرقية لقطاع غزة إلى مشفى ناصر بخان يونس جنوب قطاع غزة.

واكدت وزارة الصحة بغزة تسلم جثامين 15 شهيدا، يمثلون الدفعة الحادية عشرة ليصل عدد الجثامين التي تم استلامها إلى 300 جثمان جرى التعرف على أقل من 109 منها.

وسلمت سرايا القدس يوم امس جثة جندي اسرائيلي في جنوب قطاع غزة.

وفي سياق متصل، دخلت سيارات تابعة للصليب الأحمر برفقة عناصر من القسام إلى حي الجنينة برفح للبحث عن جثمان الضابط هدار جولدن التي أسر عام 2014.