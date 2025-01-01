صابة مسعفين وصحفيين في هجوم لمستعمرين في بيتا

رام الله / سما/

أصيب ستة من المسعفين والصحفيين، اليوم السبت، خلال هجوم لمستعمرين في بلدة بيتا، جنوب نابلس.

وقال نائب رئيس بلدية بيتا محمد حمايل إن مستعمرين هاجموا المشاركين في فعالية لقطف الزيتون بأراضي "جبل قماص"، الأمر الذي أدى لجرح ستة من المشاركين بينهم ثلاثة مسعفين، وثلاثة صحفيين، ومواطن آخر، نتيجة إصابتهم بالحجارة.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع عدد من المصابين جراء تعرضهم للضرب المبرح، من بينهم مسعفون متطوعون في الجمعية وصحفيون، وقد نُقل ثلاثة منهم إلى المستشفى.

وأفادت مصادر صحفية، أن من بين الصحفيين المصابين الصحفية رنين صوافطة من وكالة "رويترز"، والتي أصيبت بكسور ورضوض، وجرى نقلها إلى المستشفى.