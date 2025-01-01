  1. الرئيسية
مستوطنون يضرمون النار بمنزل فلسطيني وسط الضفة

السبت 08 نوفمبر 2025 10:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يضرمون النار بمنزل فلسطيني وسط الضفة



رام الله/سما/

أضرم مستوطنون إسرائيليون، السبت، النار بمنزل فلسطيني في قرية أبو فلاح شمال شرق رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت مصادر محلية لم تسمها قولها، إن عددًا من المستوطنين اقتحموا أطراف القرية، وأضرموا النار في منزل المواطن باسل الشيخ، المكون من طابق واحد، ما أدى لاحتراق أجزاء منه.

وأضافت أن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت محيط المنزل، وأطلقت الرصاص تجاه المواطنين الذين كانوا متواجدين في المكان، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية الحكومية، ارتكب الجيش الإسرائيلي ومستوطنون 766 اعتداء ضد المواطنين وممتلكاتهم ومصادر رزقهم في الضفة الغربية خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأضافت الهيئة أن الاعتداءات راوحت بين الاعتداء الجسدي العنيف، وحملات الاعتقالات، وتقييد الحركة، والتخويف والترهيب بكافة أشكاله، وإحراق منازل ومركبات، وإطلاق النار.

وتندرج هذه الاعتداءات ضمن موجة تصعيد إسرائيلية واسعة في الضفة من الجيش والمستوطنين بدأت بالتزامن مع بدء حرب الإبادة الإسرائيلية بغزة في 8 أكتوبر 2023.

وأسفرت تلك الاعتداءات في الضفة عن مقتل 1068 فلسطينياً وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف فلسطيني بينهم 1600 طفل.

فيما خلفت الإبادة التي استمرت عامين في غزة، وانتهت باتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، نحو 69 ألف قتيل وما يزيد على 170 ألف جريح.

