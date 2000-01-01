  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

برّي يؤكد: لا تطبيع مع إسرائيل

السبت 08 نوفمبر 2025 10:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برّي يؤكد: لا تطبيع مع إسرائيل



بيروت /سما/

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري "أن التطبيع مع إسرائيل غير وارد وكل التهديدات والغارات الإسرائيلية لن تغير في موقف بلاده".

وقال بري في تصريح: "مَن يطلب التطبيع، فعليه أن يعرف أنه غير ممكن، وما زلتُ عند رأيي في موضوع "الميكانيزم" باعتبارها الآلية التي تضم جميع الجهات ولا مانع من الاستعانة بمدنيين اختصاصيين عند الحاجة إلى ذلك، كما حصل عند ترسيم الخط الأزرق الحدودي عام 2000؛ حيث تمت الاستعانة بخبراء جيولوجيين وخبراء خرائط".

وشدد عل أن "كل التهديدات والغارات الإسرائيلية لن تغير في موقفنا هذا".

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن مهام القوة الدولية التي ستدخل غزة في يناير القادم …

ويتكوف: “حماس” مستعدة لتسليم سلاحها إلى قوة دولية وخطة التنمية التي لدينا لغزة رائعة وتضع برنامجًا ضخمًا للوظائف

الرئيس الإيراني: سنضطر لإخلاء سكان طهران حال استمرار انقطاع المطر

الحية: لا سلام دون دولة فلسطينية وطوفان الأقصى أعاد الاعتبار للقضية

تقدم في مقترح إخراج عناصر المقاومة العالقين بمناطق سيطرة الاحتلال في رفح

إسرائيل تبتّز مصر! أكبر صفقة غاز تواجه عراقيل يضعها نتنياهو لتحقيق مكاسب سياسيّةٍ..

القدس: استشهاد طفلين بنيران قوات الاحتلال ببلدة الجديرة واحتجاز جثمانيهما

الأخبار الرئيسية

تحركات دولية لإصدار قرار من مجلس الأمن يؤيد خطة ترامب للسلام في غزة

جيش الاحتلال يقرر تعزيز قواته في الضفة الغربية.. "إحباط 1200 هجوم مسلح فيها‎"

تقدم في مقترح إخراج عناصر المقاومة العالقين بمناطق سيطرة الاحتلال في رفح

المركز العسكري الاميركي سيشرف على إدخال المساعدات إلى غزة بدلا من إسرائيل

القضاء التركي يصدر مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وكاتس ومسؤولين إسرائيليين آخرين بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة

الاتصالات الفلسطينية