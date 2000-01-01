برّي يؤكد: لا تطبيع مع إسرائيل

بيروت /سما/

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري "أن التطبيع مع إسرائيل غير وارد وكل التهديدات والغارات الإسرائيلية لن تغير في موقف بلاده".

وقال بري في تصريح: "مَن يطلب التطبيع، فعليه أن يعرف أنه غير ممكن، وما زلتُ عند رأيي في موضوع "الميكانيزم" باعتبارها الآلية التي تضم جميع الجهات ولا مانع من الاستعانة بمدنيين اختصاصيين عند الحاجة إلى ذلك، كما حصل عند ترسيم الخط الأزرق الحدودي عام 2000؛ حيث تمت الاستعانة بخبراء جيولوجيين وخبراء خرائط".

وشدد عل أن "كل التهديدات والغارات الإسرائيلية لن تغير في موقفنا هذا".