الاتحاد الأيرلندي سيصوت على دعوة اليويفا لحظر إسرائيل السبت

دبلن/سما/

يصوت الاتحاد الإيرلندي لكرة القدم يوم السبت، على ما إذا كان سيتقدم بطلب رسمي للاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا) لحظر إسرائيل من المشاركة في مسابقاته فوراً، بحسب جدول أعمال الاجتماع الذي اطلعت عليه "رويترز".

ويشير المقترح إلى مخالفة الاتحاد الإسرائيلي للعبة اثنتين من البنود المستقلة من النظام الأساسي لليويفا، بينهما تنظيم أندية في الأراضي الفلسطينية المحتلة دون موافقة الاتحاد الفلسطيني.

أما المخالفة الثانية، فتتعلق بعدم تطبيق الاتحاد الإسرائيلي سياسة فعالة لمكافحة العنصرية. كما يطالب المقترح اليويفا بنشر معايير شفافة لتعليق عضوية الاتحادات الأعضاء أو استبعادها.

وأكد متحدث باسم الاتحاد الإيرلندي أن التصويت سيجرى، فيما قال متحدث باسم اليويفا إنه لا يملك أي تعليق على الأمر.

وتقدم بالمقترح نادي بوهيميان إف سي، وهو أحد أبرز الأندية الإيرلندية.

انتهاكات خطيرة

وقال دانييل لامبرت، الرئيس التنفيذي للعمليات في نادي بوهيميان، لرويترز إن "هذه انتهاكات خطيرة للغاية، وقواعد مهمة يتم تجاهلها". وأعرب عن أمله في نجاح القرار بعد ضغوط من أندية أخرى.

وكان مصدر أفاد لرويترز حينها أن اليويفا درس إجراء تصويت مطلع الشهر الماضي، بشأن تعليق مشاركة إسرائيل في المسابقات الأوروبية بسبب حرب غزة. لكن ذلك لم يحدث بعد دخول وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي.

ودعا خبراء الأمم المتحدة إلى تعليق مشاركة إسرائيل في كرة القدم الدولية في سبتمبر، بعد أن خلص تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة إلى أن إسرائيل ارتكبت جرائم إبادة جماعية خلال الحرب في غزة.

ودعا رئيسا الاتحادين التركي والنرويجي للعبة إلى منع إسرائيل من المشاركة في المسابقات الدولية بعد فترة وجيزة.

وكانت حكومة إيرلندا من أشد منتقدي الهجوم الإسرائيلي على غزة في الاتحاد الأوروبي. واعترفت رسمياً بدولة فلسطينية العام الماضي، وتسعى لتقييد التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وخلال العامين الماضيين، قتل الجيش الإسرائيلي نحو 898 رياضياً فلسطينياً، من بينهم ما لا يقل عن 420 لاعب كرة قدم، وفق ما نقلت هيئة الإذاعة الفرنسية RFI.

ومن بين الضحايا هاني المسدار، المدرب المساعد للمنتخب الفلسطيني لكرة القدم، ومحمد بركات، نجم هجوم المنتخب الوطني، وسليمان العُبيد الملقب بـ"بيليه الفلسطيني"، الذي قتلته القوات الإسرائيلية في 6 أغسطس، بينما كان ينتظر المساعدات الإنسانية في جنوب قطاع غزة.

وأثار قتل العُبيد غضباً واسعاً على المستوى الدولي. ونشرت اليويفا (الاتحاد الأوروبي لكرة القدم) على منصة "إكس" منشوراً حينها قالت فيه: "وداعاً سليمان العُبيد، بيليه الفلسطيني. موهبة منحت الأمل لعدد لا يُحصى من الأطفال، حتى في أحلك الأوقات".

وأثار هذا المنشور ردّاً من نجم ليفربول وقائد المنتخب المصري محمد صلاح الذي كتب: "هل يمكنكم أن تخبرونا كيف مات؟ وأين؟ ولماذا؟".

كما شنّت إسرائيل هجمات على نحو 290 منشأة رياضية خلال عامين في قطاع غزة المحاصر والضفة الغربية المحتلة.