الأمم المتحدة: الدعم السريع ترتكب فظائع في الفاشر شملت القتل والاغتصاب

السبت 08 نوفمبر 2025 09:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة: الدعم السريع ترتكب فظائع في الفاشر شملت القتل والاغتصاب



نيويورك /سما/

قالت الأمم المتحدة، إن "قوات الدعم السريع" ارتكبت "فظائع جماعية" تشمل القتل والعنف الجنسي ضد نساء وفتيات في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غربي السودان. جاء ذلك في بيان صادر عن 10 خبراء بالأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

وتشمل قائمة الخبراء الأمميين، ريم السالم، المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات، وباولا غافيريا، المقررة المعنية بحقوق الإنسان للأشخاص النازحين، وأليس جيل إدواردز، المقررة المعنية بالتعذيب.

يشار إلى أن "الدعم السريع" استولت على الفاشر في 26 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وأقر قائدها، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، بحدوث "تجاوزات" في المدينة، مدعيًا تشكيل لجان تحقيق.

إلى ذلك قامت القوات بـ"إجبار ما لا يقل عن 100 أسرة نازحة على الفرار وسط إطلاق النار، كما جرى ترهيب كبار السن"، بحسب البيان.

وأعلنت منظمة الهجرة الدولية نزوح أكثر من 81 ألف شخص من الفاشر ومحيطها منذ 26 أكتوبر الماضي.

