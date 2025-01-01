  1. الرئيسية
"لدينا قلب يقف مع المظلومين".. جماهير سامسون سبور التركي ترفع "تيفو" ضخما لنصرة فلسطين

السبت 08 نوفمبر 2025 08:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات / سما/

في لفتة إنسانية جاوزت حدود المنافسة الرياضية، رفعت جماهير نادي سامسون سبور التركي Tifo ضخما، تأييدا للقضية الفلسطينية.

وجاء ذلك خلال مباراة الفريق ضد نادي هامرون سبارتانز المالطي، ضمن منافسات دوري المؤتمرات الأوروبي.

تحت عنوان هذه المرة، لم نستعد لفريقنا فقط، بل للإنسانية، للعدالة، للحرية!، أعلنت روابط مشجعي النادي التركي أن التحضير لهذه الفعالية استغرق أياما من العمل، مؤكدة أن كل قطعة كرتون، وكل لون، كان له معنى.

وشهدت مدرجات الملعب رسالة واضحة، حيث أكد المنظمون: هناك رسالة واحدة تتردد في مدرجاتنا: حرروا فلسطين!.

وفي بيان مؤثر، أوضحت الجماهير أن هذه الفعالية لا تمثل مجرد دعم رياضي، بل هي موقف إنساني بالمقام الأول.

وجاء في بيانهم: لأننا لسنا مجرد أبناء مدينة كرة قدم. لدينا قلب يقف مع المظلومين وينتفض في وجه الظالم!.

وأضاف البيان أن هذه الفعالية ليست مجرد مشهد؛ إنها موقف!.

واختتم المشجعون رسالتهم بالتأكيد على المبادئ التي دفعتهم لهذا العمل: من أجل العدالة، من أجل الحرية، من أجل الإنسانية... من أجل فلسطين!.

وقد لاقت هذه اللفتة تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشاد بها متابعون من مختلف أنحاء العالم، معتبرين إياها رسالة قوية من مدرجات كرة القدم لدعم الحقوق الفلسطينية.

