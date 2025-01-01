  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الطقس: أجواء حارة وأعلى من معدلها السنوي العام بـ5 درجات مئوية

السبت 08 نوفمبر 2025 08:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء حارة وأعلى من معدلها السنوي العام بـ5 درجات مئوية



رام الله/سما/

توقّعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، حارأ نسبياً إلى حار ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 5 درجات مئوية، والرياح  شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائمًا جزئيا إلى صاف، وباردا نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويوم غد الأحد، يكون الجو حاراً إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 7 درجات مئوية، والرياح  شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف  ارتفاع الموج.

وتوقّعت "الأرصاد الجوية" أن يكون الجو، يوم الإثنين المقبل، حاراً إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة بحيث تبقى أعلى من معدلها العام بحوالي 7 درجات مئوية، والرياح  شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويوم الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي 4 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وحذّرت دارئرة الأرصاد الجويّة المواطنين من خطر التعرض لأشعة المباشرة خلال ساعات الذروة من الساعة الحادية عشرة صباحًا إلى الساعة الثالثة عصرا، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة .

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن مهام القوة الدولية التي ستدخل غزة في يناير القادم …

ويتكوف: “حماس” مستعدة لتسليم سلاحها إلى قوة دولية وخطة التنمية التي لدينا لغزة رائعة وتضع برنامجًا ضخمًا للوظائف

الرئيس الإيراني: سنضطر لإخلاء سكان طهران حال استمرار انقطاع المطر

الحية: لا سلام دون دولة فلسطينية وطوفان الأقصى أعاد الاعتبار للقضية

القدس: استشهاد طفلين بنيران قوات الاحتلال ببلدة الجديرة واحتجاز جثمانيهما

إسرائيل تبتّز مصر! أكبر صفقة غاز تواجه عراقيل يضعها نتنياهو لتحقيق مكاسب سياسيّةٍ..

تقدم في مقترح إخراج عناصر المقاومة العالقين بمناطق سيطرة الاحتلال في رفح

الأخبار الرئيسية

جيش الاحتلال يقرر تعزيز قواته في الضفة الغربية.. "إحباط 1200 هجوم مسلح فيها‎"

تقدم في مقترح إخراج عناصر المقاومة العالقين بمناطق سيطرة الاحتلال في رفح

المركز العسكري الاميركي سيشرف على إدخال المساعدات إلى غزة بدلا من إسرائيل

القضاء التركي يصدر مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وكاتس ومسؤولين إسرائيليين آخرين بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة

زامير : إعادة جثث الأسرى ونزع سلاح حماس شرط للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة

الاتصالات الفلسطينية