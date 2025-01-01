الطقس: أجواء حارة وأعلى من معدلها السنوي العام بـ5 درجات مئوية

رام الله/سما/

توقّعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، حارأ نسبياً إلى حار ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائمًا جزئيا إلى صاف، وباردا نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويوم غد الأحد، يكون الجو حاراً إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 7 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتوقّعت "الأرصاد الجوية" أن يكون الجو، يوم الإثنين المقبل، حاراً إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة بحيث تبقى أعلى من معدلها العام بحوالي 7 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويوم الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي 4 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وحذّرت دارئرة الأرصاد الجويّة المواطنين من خطر التعرض لأشعة المباشرة خلال ساعات الذروة من الساعة الحادية عشرة صباحًا إلى الساعة الثالثة عصرا، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة .