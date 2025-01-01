الأمم المتحدة تأسف لبطء وصول المساعدات إلى غزة

وكالات / سما/

قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق يوم الجمعة، إنّه تمّ إدخال أكثر من 37 ألف طن من المساعدات إلى قطاع غزة، منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول)، مشيراً في الوقت ذاته إلى بطء إزالة العقبات، رغم التقدّم الذي تمّ إحرازه في هذا المجال. حسب فرانس برس.

ولفت فرحان حق إلى أنّ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) "يشير إلى أنّه رغم التقدّم الكبير في إيصال المساعدات الإنسانية، إلا أن الاحتياجات العاجلة للسكان لا تزال هائلة، في ظل عدم إزالة العقبات بالسرعة الكافية منذ وقف إطلاق النار".

وأضاف: "منذ وقف إطلاق النار حتى الإثنين، جمعت الأمم المتحدة وشركاؤها أكثر من 37 ألف طن من المساعدات عند معابر غزة، ومعظمها مواد غذائية".

وذكر أن "دخول المساعدات لا يزال محصوراً في نقطتي عبور فقط، دون أي صلة مباشرة بين إسرائيل وشمال غزة، أو بين مصر وجنوب غزة"، مشيراً إلى "عدم إمكان إدخال بعض سلع الأمم المتحدة"، كما "لا يزال بعض موظفي المنظمات غير الحكومية غير قادرين على الدخول".

ولكن هذه الأطنان الـ37 ألفاً لا تزال بعيدة من 190 ألف طن من المساعدات الإنسانية، التي خزّنتها الأمم المتحدة خارج غزة لتنفيذ خطة مدتها 60 يوماً منذ بداية وقف إطلاق النار، تهدف إلى مساعدة سكان القطاع المتضرّرين جراء عامين من الحرب.