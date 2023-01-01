قطر: المزاعم المتعلقة بالتجسس على موظفة بالجنائية بحقنا "باطلة" وتستهدف وساطتنا في غزة

الدوحة / سما /

نفت قطر، الجمعة، صحة مزاعم بحقها تتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، ووصفتها بأنها "باطلة"، وتستهدف النيل من الوساطة التي تقوم بها في قطاع غزة.

وقال مكتب الإعلام الدولي في قطر عبر بيان، إنه "يدين بشدة الادعاءات الباطلة المتعلقة بقضية تخص المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية" كريم خان.

وأكد أن "هذه المزاعم ليست سوى جزء من حملة منسقة يشنها بعض المغرضين بهدف ترويج المعلومات المضللة والتنصل من تبعات أفعالهم المشينة عبر صرف الأنظار نحو الآخرين"، دون توضيح من المقصود بالآخرين.

واعتبر أن تلك الادعاءات تأتي "في إطار مساع منسقة بتداول معلومات مُفبركة بين عدد من وسائل الإعلام، والتي امتنعت معظمها عن نشرها بعد التأكد من خلوها من أي أساس واقعي وافتقارها للمصداقية".

وتابع المكتب مستنكرا: "من المقلق للغاية أن تُستغل بعض المؤسسات الإعلامية المرموقة من قبل جهات تسعى إلى نشر التضليل وتشويه الحقيقة حماية لمصالحها الخاصة".

وأشار إلى أن المزاعم "تأتي في إطار حملة ممنهجة مستمرة ضد دولة قطر بسبب دورها في الوساطة وجهودها في إنقاذ الأرواح وتأمين إطلاق سراح الرهائن (الأسرى الإسرائيليين بغزة)، فضلا عن دعمها للمؤسسات الدولية وتمسكها بأحكام القانون الدولي".

وعد مكتب الإعلام الدولي في قطر "نشر المعلومات المضللة أمرا مألوفا في إطار هذه المساعي".

وشدد على مواصلة قطر "التصدي لمثل هذه الحملات بكل حزم ومسؤولية"، مؤكدا "التزامها بالدفاع عن اسمها وسمعتها عبر جميع الوسائل المتاحة، مع الاستمرار في جهودها الرامية إلى تحقيق السلام وتعزيز الاستقرار في المنطقة".

وفي وقت سابق الجمعة، نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية ادعاءات بشأن تعرض موظفة بالمحكمة الجنائية الدولية تتهم كريم خان بـ"الاعتداء الجنسي" عليها لـ"عملية تجسس سرية" زعمت أن "شركات استخبارات خاصة نفذتها نيابة عن جهات داخل قطر".

وينفي خان صحة ادعاءات "الاعتداء الجنسي"، ويقول إنها تتعلق بضغوط يتعرض لها على خلفية إصداره مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب "جرائم حرب" في غزة.

جدير بالذكر أن قطر قادت إلى جانب مصر وتركيا والولايات المتحدة، جهودا أثمرت التوصل إلى صفقة بين إسرائيل وحركة "حماس" لتبادل الأسرى وقف النار في قطاع غزة دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأوقف اتفاق وقف إطلاق النار حرب إبادة جماعية إسرائيلية على غزة بدأت في 8 أكتوبر 2023 وخلفت نحو 69 ألف قتيل فلسطيني وأكثر من 170 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، مع إعادة إعمار قدرت الأمم المتحدة تكلفتها بنحو 70 مليار دولار.